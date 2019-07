La actriz ha lamentado que el padre de su hijo no estuviera más presente en el momento más duro de sus vidas.

La tercera entrega de ‘Lazos de Sangre’ tiene nombre proprio: Ana Obregón. La actriz y presentadora ha sido la auténtica estrella de la noche. Un recorrido sobre su trayectoria personal y profesional que ha sido un viaje por la historia de la televisión y la vida social de España. Muchos han sido los momentos memorables a lo largo de su vida pero hay uno que destaca sobre todos los demás: la enfermedad de su hijo Alex Lequio.

No es exagerado decir que el tumor de su único hijo ha marcado un antes y un después en su vida. De reina del papel couché pasó a un infierno de hospitales que Ana ha narrado desde el desgarro y la honestidad. Dejó España, su imagen más frívola y las redes sociales para centrarse en la recuperación de su hijo. Momentos duros vividos en Nueva York y según la polifacética artista, llenos de soledad: “Me fui sola con Alex a Nueva York y un día hasta abracé al portero de mi edificio de lo sola que estaba. Durante la enfermedad de Alex eché de menos el abrazo de Alessandro”.

Así financió Ana Obregón los costes médicos de la enfermedad sufrida por su hijo #LazosObregón https://t.co/vt7oZPXxsF — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 17, 2019

Unas palabras que, si bien no es la primera vez que la presentadora las pronuncia, nunca lo hizo con tanta contundencia. En ‘Lazos de Sangre’ la musa televisiva de los años 90 ha abierto de par en par su corazón y no le ha importado incluso utilizar al programa para darle un tirón de orejas a famoso conde italiano. Ana lamenta no haber estado tan acompañada “como esperaba”, algo que han corroborado periodistas de la talla de Luis Pliego y Antonio Montero.

Jesús Mariñas en #LazosObregón «lo que me sorprende es que ahora crea en Dios» 👉https://t.co/yHSydZar4i pic.twitter.com/pBUy5gcI5i — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 17, 2019

Después de la tormenta siempre llega la calma y a día de hoy Alex y Ana empiezan a respirar tranquilos. El tratamiento del joven empresario ha seguido adelante con buenos resultados, pero la coprotagonista de ‘Hostal Royal Manzanares’ se muestra más positiva que nunca: “Desde la primera quimio le dije: “Ya está”, porque se está reduciendo el tumor. Y ahora que todo está bien, creo que he llorado más de felicidad que del dolor cuando me dijeron lo que tenía. He llorado muy poco. Igual dentro de dos meses me da por llorar y me tiro dos meses. Pero ahora, creo en Dios”.

Ana, Antonia y Alessandro: el trío amoroso que revolucionó la prensa social

📺La rivalidad entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte se puede medir… ¡hasta en audiencias!🎀 #LazosObregón 👉 https://t.co/qo81AtwHml — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 17, 2019

La vida de Ana Obregón no se entiende sin Antonia Dell´Atte y Alessandro Lequio. La existencia de este triangulo amoroso hizo temblar los cimientos de una crónica social muy recatada en la época. Los sonados enfrentamientos entre las dos mujeres, aderezadas por las infidelidades del apuesto aristócrata, hicieron correr ríos de tinta en las revistas. A día de hoy, los tres han acercado posturas y su relación, por el bien de sus hijos, es bastante más llevadera.