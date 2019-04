Ana Guerra presenta su polémico libro ‘Con una sonrisa’

Ana Guerra, ante poco público, ha presentado su libro 'Con una sonrisa', que erróneamente se anunció como una obra de autoayuda

Ana Guerra está de enhorabuena. Una de las artistas que más relevancia pública han conseguido tras su paso por ‘Operación Triunfo 2017’ vuelve a la carga por un producto ajeno a su música. Se trata de ‘Con una sonrisa’, el primer libro de la cantante canaria. En Madrid y con la presencia de Ricky Merino, su compañero de edición, Ana Guerra ha presentado su polémico libro por el que tuvo que pedir disculpas públicamente. ¿El motivo? La editorial promocionó la obra como de autoayuda, algo que la cantante corrigió de inmediato.

“Hace solo un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí. Y así es como nació este libro, para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje”, es el mensaje promocional de ‘Con una sonrisa’. Menos de 50 personas, entre fans y prensa, han acudido a arropar a Ana Guerra.

No es la primera 'triunfita' de su edición que se lanza al mundo literario, ya que su amiga Aitana Ocaña publicó 'La tinta de mis ojos'. Ambos trabajos han sido criticados por un sector de sus fans, que acusan a las cantantes de alejarse de su música y de embarcarse en productos como los libros o los perfumes. A ninguna de las dos, de momento, les quita la sonrisa y continúan con su ascendente fama.