La canaria tuvo un accidente de moto hace unas pocas semanas.

Ana Guerra continúa cosechando éxitos. La cantante ha acudido al programa ‘La Resistencia’ para promocionar su trabajo musical. Una entrevista al más puro estilo Broncano donde ha revelado un episodio reciente que le pudo costar muy caro y que hasta el momento desconocíamos. “Siempre voy en bici o en moto ecológica”, revelaba la canaria al hablar de ecología, para acto seguidor confesar que recientemente había tenido un accidente de tráfico.

“Me pegué una hostia… El día que llegué de Miami me caí con la moto”, decía la artista, que detallaba los daños de su incidente: “me hice aquí un moradito -decía Ana Guerra mientras señalaba su pierna-, me rompí una uña y me dí en los pies”. La ubicación del accidente fue el mercado de San Miguel, una de las zonas más turísticas del centro de Madrid donde la intérprete de ‘Ni la hora’ protagonizó uno de sus momentos más angustiosos. “¡Uh! Vaya accidente, ¿Cómo has sobrevivido Alba?”, le decía Broncano en tono jocoso a su invitada. Guiño que la cantante recibía con mucho humor y esbozando una sonora carcajada.

"Como yo cojo mucho la bici y era la primera vez que cogía la moto…. giré como en la bici, que giras el manillar y ya está. Hice lo mismo con la moto y no", se explicaba Ana Guerra ante la atenta mirada del presentador, que no cesó de hacer chascarrillos sobre el percance que vivió la cantante. No cabe duda de que la artista se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. Al enorme éxito que ha tenido tras su salida de la academia de 'OT 2017', se le une la aparente estabilidad sentimental que conseguido al lado de Miguel Ángel Muñoz. Una relación que pese a ser muy discreta parece ir viento en popa.