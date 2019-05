La amenaza velada de Carlos Sobera a Isabel Pantoja

La tonadillera ha vuelto a hacer el amago de marcharse de 'Supervivientes' y el presentador fue rotundo: “Las consecuencias no van a ser buenas”.

Noche de infarto en ‘Supervivientes’. El reality ha entrado ya en su sexta semana y las cosas están cada vez más complicadas. El hambre, las noches sin dormir y, en definitiva, la dura convivencia, parecen hacer mella en el carácter de Isabel Pantoja. Si bien es cierto que la cantante tiene una biografía llena de altibajos, no menos es que se trata de una auténtica dama de la canción, acostumbrada a todo tipo de lujos y atenciones. Tras mes y medio, Pantoja pareció querer en la noche del martes dar un punto y final a su participación.

📽️ La tonadillera se hunde otra vez y amaga con abandonar el concurso #TierraDeNadie5 https://t.co/TjL2vSeEBv — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2019

Fue durante la emisión en directo y tras conocerse que la audiencia la había salvado una vez más de la expulsión cuando la tonadillera se decidió a tomar la palabra. Micrófono en mano y con gesto solemne como en sus mejores años, la artista soltó el bombazo de la noche: “He pedido al Capitán Morgan mi carta de renuncia”. Nadie se lo esperaba. Isabel pareció más fuerte en los últimos días, con ganas de pelear el concurso y no tirar la toalla. Completamente hundida y en lágrimas, no paró de hablar de su madre: “Mis compañeros se merecen estar aquí más yo. Me quiero ir junto a mi madre, que me necesita”. La respuesta de Carlos Sobera fue directa y no fue exactamente la que se esperaba.

El presentador no se ando con rodeos y fue directo al tema: “Te voy a hablar en nombre del capitán Morgan, que somos amigos: cuando se defrauda a alguien que te da su apoyo luego puedes tardar en recuperarlo. Abandonar tiene consecuencias”. Carlos siguió hablando ante el silencio más absoluto de la artista: “Ha habido gente que ya ha abandonado y ha violentado el pacto de estar en ‘Supervivientes’ y las consecuencias no han sido buenas, incluso a nivel profesional. No te quiero amenazar, te hablo desde el cariño. Te pido que reflexiones y lo pienses bien”.

Isabel Pantoja decide continuar con la aventura tras el apoyo del público: “Gracias a toda la audiencia” https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/xUYzh7q6IJ — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2019

No era la respuesta esperada por Isabel. La cantante prosiguió con su discurso: “No puedo hablar de mis compañeros ni de la organización, pero desde que llegué a la isla no he dejado a sufrir. Vuelvo a dar las gracias a la audiencia por habernos salvado”. Pantoja midió una a una sus palabras y al final dio su brazo a torcer ante la amenaza velada de Sobera: “Aguantaré todo lo que tenga que aguantar, pero me es muy difícil. Si la audiencia quiere, seguiré estando aquí una semana más”. Queda saber si cumplirá finalmente su palabra.