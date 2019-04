Amaia Salamanca responde: ¿y el anillo pa’ cuándo?

Amaia Salamanca se ha convertido en la embajadora de excepción de la nueva colección de joyería inspirada en la década de los 70 de la firma Rabat. Luciendo un precioso diseño con estampado floral de The 2nd Skin co., la actriz se sinceró sobre diversos aspectos de su vida. Desde sus ‘joyas’ familiares hasta la pregunta del millón: ¿y el anillo pa’ cuándo? Amaia Salamanca tiene tres hijos junto a su pareja, el empresario Rosauro Varo, junto al que está feliz, pero con el que aún no ha pasado por vicaría. Dale al play y descubre todo lo que contó. | [LEER MÁS: Aurah Ruiz, destrozada: “vergüenza me da pensar por qué tengo que estar todos los días yo sola con esto”]