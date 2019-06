La pamplonica publicará este viernes 21 de junio el que será el segundo single de su carrera profesional.

Este viernes 21 de junio Amaia Romero ha dado un paso más en su carrera musical. Aunque para algunos puede suponer tan solo la salida al mercado de su segundo single, detrás de este nuevo proyecto hay mucho más. La artista ha decidido dar un giro radical a la estrategia que había seguido hasta ahora, y lo hace con el estreno de ‘Nadie podría hacerlo’; una canción que ya ha sido escuchada por muchos dado que la ha interpretado ante miles de personas en festivales como Warm Up, el Mallorca Live o en El Festival de Les Arts. Si bien es cierto que su pistoletazo de salida en la industria con ‘El Relámpago’ fue muy bien considerado por parte de la crítica, los datos en las listas de venta no acompañaron del todo a la ganadora de ‘OT 2017’. Nula promoción, cero actos de presentación y escasa presencia en los medios de comunicación han sido algunos de los factores por los que la canción de Amaia no ha funcionado tal y como se esperaba. Realidad que, en esta ocasión, no parece querer repetir a juzgar por las declaraciones que el mánager de la cantante ha hecho a Look en exclusiva.

Javier Romero, hermano y representante de la cantante, ha confesado a este medio cómo están trabajando en el lanzamiento del nuevo single de Amaia. Un proyecto con el que esperan copar los primeros puesto de las listas de ventas. «La semana que viene va a estar haciendo algo de promoción en Madrid y Barcelona», revela el joven, que especifica a qué tipo de actos acudirá la pamplonica: «no va a ser un evento concreto, va a pasar por diferentes salas de estas ciudades». Cauto a la hora de revelar más detalles de la promoción, estas declaraciones reflejan que en esta ocasión la manera de trabajar será muy diferente a la que se siguió con el estreno de ‘El Relámpago’. Cuestión que podría responder a la pretensión de obtener mejores datos comerciales.

La enorme repercusión que tuvo la participación de Amaia Romero en ‘Operación Triunfo’ hizo que tras el final de la edición, sus fans se impacientaran ante la espera de su primer proyecto musical. Una cuestión ante la cual la artista ha querido mantener la calma y es que la ‘triunfita’ ha considerado que tomarse un tiempo para crear su disco era la idea más acertada. Implicación total -que la mantuvo fuera del foco mediático unos meses- que está implícita en este single. «Es mejor que lo cuente ella, pero Amaia ha participado en la composición y en producción de todo el disco y de todas las canciones», ha revelado Javier Romero. Aunque el lanzamiento del álbum completo llegará más adelante, tal y como desvela su hermano, lo cierto es que los fieles seguidores de Amaia ansían ese momento desde hace más de un año.

El éxito fugaz del primer single de Amaia, ‘El relámpago’

A pesar de que los críticos musicales se deshicieron en alabanzas cuando en mayo se publicó ‘El Relámpago’, entre el público que la vio nacer profesionalmente en ‘OT 2017’ las opiniones eran muy dispares. Gustó y disgustó a partes iguales a juzgar por lo expresado en las redes sociales. Así se demuestra en los datos que generó el primer single de Amaia, cifras que no correspondieron a la gran expectación que parecía girar en torno a la cantante.

Según Promusicae -medio especializado en informar sobre actividades y evolución de la producción musical- el tema se situó en el número 24 del top 100 de las canciones más escuchadas en streaming y vendidas en las plataformas Amazon, Google Play Music, i-Tunes, Google Play, Movistar, 7Digital, Apple Music, Deezer, Spotify, Napster y Tidal, en su primera semana de lanzamiento. Una posición que se queda muy por debajo si se compara con la lograda por algunos de sus compañeros de academia como Aitana o Lola Índigo. Dos artistas que se han posicionado en los primeros puestos de venta durante semanas y cuyos temas han sido radiados en las emisoras más escuchadas del país. Algo que, de momento, Amaia no ha conseguido.