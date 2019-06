La ganadora de 'OT 2017' lleva meses sin pisar un plató de televisión.

Han pasado más de cinco meses desde que Amaia Romero pisó por última vez un plató de televisión. La joven aprovechó la final de ‘OT 2018’ para presentar el adelanto de su primer trabajo musical, una canción llamada ‘Un nuevo lugar’ que fue el aperitivo de su disco debut. Pese a que la pamplonica aún no ha sacado al mercado el álbum en el que lleva meses trabajando, su primer single ya ha visto la luz. Un tema que pese a ser muy esperado no ha tenido ningún tipo de promoción más allá de las redes sociales. Look pudo hablar en su momento con el hermano y mánager de la artista, que afirmó no tener acordada ninguna visita a ningún programa ni realizar ningún evento para dar a conocer la canción. Postura que ha llamado la atención de sus más fervientes seguidores. Pues bien, Amaia ya tiene fecha para volver a ponerse frente a las cámaras y lo hará de la mano de David Broncano.

‘La resistencia’ (Movistar plus) será el programa donde Amaia romperá su silencio televisivo. Una ocasión de oro en la que la ganadora de ‘OT 2017’ podrá desvelar cómo va su vida personal y profesional. Este martes la cantante se sentará en el Teatro Arlequín -lugar donde se graba el formato- para que el cómico le haga su primera entrevista desde que en el mes de diciembre dijo adiós a la televisión. Una cita de la que todos sus fans estarán pendientes.

En todo este tiempo la vida de Amaia Romero ha cambiado bastante. La joven ha tenido tiempo para digerir la repentina fama que generó su paso por el 'talent show' de TVE y dedicarse a lo que más le gusta: la música. Una etapa más relajada en la que incluso ha tenido tiempo de enamorarse de nuevo tras su ruptura con Alfred. ¿Tocará este asunto la joven? Habrá que esperar a la emisión del programa para contestar a esta pregunta.