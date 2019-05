Así son las cifras que envuelven el debut musical de Amaia Romero.

Más de un año ha pasado para que los fans de Amaia Romero hayan podido escuchar su primer single. Un total de 15 meses en los que el estreno de su tema debut no hacía más que posponerse. Pese a que ‘El relámpago’, nombre de la canción que presentó este tres de mayo, ha sido muy alabado por la crítica, su acogida por parte del gran público no ha sido tan buena como se esperaba. Si bien es cierto que la ganadora de ‘OT 2017’ cuenta con una fiel legión de fans que la acompañan allá por donde va, su producto no ha alcanzado las cifras deseadas. Ni mucho menos. Look ha querido conocer el impacto que ha tenido el primer trabajo en solitario de Amaia en la industria española y lo ha analizado a través de Promusicae, medio especializado en informar sobre actividades y evolución de la producción musical.

Durante su paso por la academia, Amaia no tuvo competencia alguna. La pamplonica se perfiló como la perpetua favorita gracias a la calidad de su voz y su carisma sobre el escenario, hecho que la llevó a ser la gran triunfadora de la edición. Un éxito que fuera no parece tener tanta fuerza. Según Promusicae, ‘El relámpago’ se situó en el número 24 del top 100 de las canciones más escuchadas en streaming y vendidas en las plataformas Amazon, Google Play Music, i-Tunes, Google Play, Movistar, 7Digital, Apple Music, Deezer, Spotify, Napster y Tidal, en su primera semana de lanzamiento. Una cifra nada halagüeña si se compara con otras triunfitas de su misma edición. El tema se ha mantenido en la prestigiosa lista tan solo durante siete días, logro que algunas de sus compañeras superan con creces. Amaia tampoco aparece en la lista de los 40 Principales, mientras que sus compañeras Aitana y Lola Índigo gozan de un octavo y onceavo puesto respectivamente en el ranking de la radio musical.

‘Vas a quedarte’, de Aitana -publicada en el mes de diciembre-, logró posicionarse en la lista de Promusicae durante 23 semanas llegando a alcanzar el puesto número uno durante las primeras. Éxito que ha repetido con su colaboración con Morat, ‘Presiento’, que lleva en la lista desde que salió al mercado -hace cuatro semanas- y que ha alcanzado hasta un noveno lugar. Por otro lado, está el caso de Lola Índigo que, pese a ser la primera expulsada de ‘OT 2017’, ha logrado contar con una gran acogida por parte del público. Dos de sus tres singles, ‘Ya no quiero ná’ y ‘Mujer bruja’, se han posicionado en el top seis de la lista, y su última canción, ‘Maldición’, lleva dos semanas sin decaer. Toda una proeza dado que no partió con la misma promoción televisiva, a consecuencia de su breve estancia en el talent show.

Youtube es otro de los indicativos que no dejan lugar a dudas, y es que si comparamos las visualizaciones obtenidas de Amaia (2,8 millones en dos semanas) nada tienen que ver con las de Aitana (4,4 millones en cinco días) o las de Lola Índigo (4,6 millones en tres semanas). Cifras que nadie hubiera vaticinado hace poco más de un año, donde todo lo que tocaba la de pamplona se convertía en éxito inmediato.

Amaia, la diva indie

La canción de Amaia llegó sigilosa y la repercusión de la misma está siendo igual. El hermano y mánager de la cantante confesó hace semanas a este digital que, de momento, la promoción del single no iba a contar con la presencia en televisiones ni con la organización de presentaciones de prensa. Postura que contribuye a que el tema no se esté popularizando, tal y como se esperaba. Cierto es que la artista siempre ha confesado que prefiere dirigirse a un público más íntimo que a grandes multitudes, idea que parece continuar manteniendo. Una actitud muy diferente a la que adoptan los concursantes de talents shows, que eligen formatos con gran impacto mediático para darse a conocer. ¿Estará siendo Amaia víctima de la conocida ‘maldición del ganador de ‘OT’ o todo esto es producto de sus decisiones artísiticas? Habrá que esperar para tener respuesta a esta cuestión.