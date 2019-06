Amaia Romero y Alfred García defendieron a España en Eurovisión, con un mal resultado. Ahora la cantante se pronuncia así sobre el concurso

Amaia deslumbró a los espectadores de ‘Operación Triunfo 2017’ con su voz, encanto y naturalidad. La chicha de Pamplona protagonizó una dulce historia de amor con su compañero de edición, Alfred García, que tuvo la guinda final en la interpretación de la romántica balada ‘Tu canción’ en Lisboa por el Festival de Eurovisión. La canción quedó en último lugar y ni la propia Amaia tiene buen sabor de boca del concurso, al menos así lo desprenden sus últimas declaraciones. «Preferiría no haber ido a Eurovisión, lo pasé mal porque no parábamos de dar entrevistas, hacer un montón de cosas y yo lo único que quería era cantar», ha dicho en una entrevista con ‘SModa’.

«Mi estilo ha cambiado en el último año. Ahora veo prendas que llevaba hace unos meses y me parecen horrorosas… Y los looks que llevé en ‘Operación Triunfo’ no me gustan mucho”, ha añadido la joven sobre su paso por el concurso y cómo no se siente identificada con el estilismo que llevó. Tras salir de la academia, Amaia y Alfred tomaron caminos separados después de ser cazados en plena ruptura por fotografías. Ahora, la cantante se centra en su carrera musical con la próxima salida de su primer disco, que se antoja para septiembre. | [LEER MÁS: Primera imagen de Sergio Ramos y Pilar Rubio como marido y mujer]