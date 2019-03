Este domingo ha sido de lo más ajetreado para Álvaro Morata. Además de marcar los dos goles que hicieron que su equipo, el Atlético de Madrid, ganara a la Real Sociedad en su casa, el futbolista era el anfitrión de una importante fiesta para su mujer. Adelantándose al cumpleaños de Alice Campello, que este martes 5 de marzo sopla 24 velas, el madrileño le organizó una gran fiesta a la que acudió directamente desde San Sebastián, donde tenía lugar el partido fútbol.

A pesar de la distancia, llegó a tiempo para gritar junto al resto de invitados un sonoro ‘¡sorpresa!’ que hizo que Alice se diera la sorpresa de su vida. En el primer de los muchos vídeos que ha compartido la modelo se la puede ver entrando en un restaurante de la mano de una amiga y quedarse con la boca abierta.

Por su reacción está claro que no se esperaba para nada encontrarse con sus mejores amigos en Madrid, que demostraron quererla mucho para hacer el viaje desde Italia solo para estar a su lado.

En resto de Stories se puede ver su entrada triunfal desde diferentes ángulos y otros momentos de la noche, como el reencuentro con su marido, a quien no dudó en besar delante de todo el mundo. No era para menos, ya que el futbolista organizó una fiesta en la que no faltaba detalle.

Además de una gran tarta de tres pisos, el cumpleaños de Alice Campello también tuvo su particular fiesta de disfraces para aprovechar el día de Carnaval, un concierto privado, y un photocall en el que los invitados inmortalizaron un día que, sin duda, recordará durante mucho tiempo. ● | [LEER MÁS: Ni su ex, ni Miriam, ni Claudia Nieto, aclaramos la enigmática situación sentimental de Pablo López]