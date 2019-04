Alice Campello confiesa que quiere aumentar ya la familia

Alice Campello quiere tener más hijos con Álvaro Morata "cuanto antes". Además, responde a todas las preguntas de sus seguidores

Alice Campello es una mujer feliz, no le puede pedir más a la vida. Hace dos años que se casó con Álvaro Morata y esa ha sido su mejor decisión. Juntos han formado una familia y ella le ha acompañado en todos los equipos en lo que el delantero ha militado durante este tiempo. Turín, Londres y ahora Madrid han sido testigos del amor que ambos se profesan. Pero la capital de España tiene algo que a la italiana le hace sentir como en casa. Tanto es así que para ella el fichaje por el Atlético “es lo mejor que nos ha podido pasar”, tal y como cuenta en sus stories de Instagram ante las preguntas de sus seguidores.

Hace nueve meses que dio a luz a sus mellizos, pero todavía le quedan secuelas del parto y así lo ha reconocido ella misma: “Estéticamente me he recuperado pronto pero aún sigo con dolores de tripa, a veces náuseas y sigo muy sensible a los olores. ¡El cuerpo necesita tiempo! Poco a poco”. Incluso, asegura que cuando peor lo pasó fue durante el embarazo donde “no me podía ni levantar” y también dos meses después de dar a luz.

De lo que no les cabe la menor duda es de que van a aumentar la familia muy pronto y cuando le preguntan por si tienen pensado volver a ser padres, su respuesta no puede ser más contundente: “¡Sí, cuanto antes! Queremos una niña”. Por lo tanto, no se puede descartar que en los próximos meses den una hermanita/o a Leonardo y Alessandro.

Lo cierto es que Alice Campello utiliza regularmente su cuenta de Instagram para presumir de sus dos adorables hijos, así como de su marido, que le hace muy feliz. Álvaro Morata también está muy ilusionado con esta nueva etapa en el club donde jugó cuando era pequeño y en la ciudad que le vio nacer.