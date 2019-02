Vanity Fair, Elton John, baile del Gobernador... descubrimos todos los detalles de las fiestas que acompañan a la gran noche del Séptimo Arte.

Hollywood está de fiesta. Una vez concluida la ceremonia de entrega de los Premios Óscar, las celebraciones continúan en numerosos puntos de la ciudad de las estrellas. Son muchas las celebrities que no pasan por el Dolby Theatre, pero que a pesar de ello no faltan a su cita con el Séptimo Arte en su jornada más especial. La revista Vanity Fair, el cantante Elton John y el Gobernador de la ciudad de Los Ángeles son algunos de los que cada año en en esta velada tan importante para la industria del cine ofrecen fiestas a las que acuden todos aquellos que o bien no han pasado por la alfombra roja o se resisten a volver a casa una vez se baja el telón. No te pierdas las mejores imágenes de estas alfombras rojas paralelas.