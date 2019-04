Álex Lequio desvela que tendrá una nueva revisión

Álex Lequio tendrá que volver a pasar por revisión en plena recuperación por su enfermedad. El cáncer le obligó a vivir en EEUU durante meses junto a Ana Obregón

Álex Lequio conmovió a la sociedad por su endereza al afrontar la enfermedad del cáncer. Durante largos meses el hijo de Alessandro Lecquio tuvo que vivir en Estados Unidos para el tratamiento. Nueva York se convirtió en su hogar, junto a la compañía inseparable de su madre, Ana García Obregón. Mientras da pasos agigantados en su recuperación, Álex Lequio ha regresado a la vida pública en la VII Edición de The Petite Fashion Week, donde ha desvelado que próximamente se someterá a “una ITV” para ver en qué estado de su evolución se encuentra.

"Me gustaría llegar a normalizar e incluso vulgarizar la palabra cáncer para que la gente lo vea como un diagnóstico médico más", aseguró en 'Hola', donde repasó cómo su sentido del humor no ha cambiado a pesar de las circunstancias. Un sentido del humor que se ha negado a perder: "cada uno tiene una manera de reaccionar. A mí, mirarme al espejo y parecer un reptil me hace gracia…". La nueva revisión, que según ha comentado podría ser en mayo, certificará el grado de recuperación. Ayer mismo, su madre no pudo reprimir las lágrimas al recordar los duros momentos que, pese a todo, les han unido todavía más.