Álex Lequio desvela cuándo comenzó su lucha contra el cáncer

Hace un año ya desde la primera noche que me desperté por un ‘tirón de espalda’ y nos pasamos 6 horas andando de punta a punta sin sentido por el cuarto. En realidad, hacemos cosas sin sentido desde que eras un cachorro i.e., disfrazarte de gnomo en Halloween, reno en navidad o incluso aquel día que fuimos a montar una casa en un árbol y nos dieron caza 4 ardillas enzarpadas… Eso son 16 años de cosas sin sentido. Son muchas cosas sin sentido…. Para esta ocasión, el sin-sentido ya era algo normal – sin más – y aunque no fueron muy buenas noticias, seguiremos haciendo cosas poco normales el resto de nuestra vida – incluso si significan algo malo – porque así somos nosotros •••• Lo que sí que no tiene sentido y nunca lo tendrá, son tus ronquidos. Roncas como un gorila con sinusitis, tenemos que hacer algo al respecto ASAP #Rhinomer #Insomnio