Ya hay fecha para la reaparición de Alejandro Sanz tras su enfermedad

Todo estaba previsto para que este jueves Alejandro Sanz acudiera a ‘El Hormiguero’ para presentar su último trabajo, ‘El Disco’. Una cita que sus fans esperaban con muchas ganas y que se ha tenido que posponer por sus problemas de salud. Como él mismo anunciaba en su cuenta de Twitter, está sufriendo una neumonía que le “ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para ‘El Disco’. Los medios, mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para la gira y entendáis por qué este disco se llama ‘El Disco’. Os quiero”.

El reposo ha merecido la pena y tras una pequeña etapa de incertidumbre, ya se puede decir bien alto que la esperada reaparición de Alejandro Sanz será el próximo miércoles 10 de mayo. El cantante madrileño es uno de los invitados a la gran final de ‘La Voz’, a la que también asistirán Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Melendi, Juanes y los asesores David Bustamante, Miriam Rodríguez, Karol G y Antonio José.

Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fams me esperaban y no hay nada peor q no llegar dnd eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero pic.twitter.com/8A4lDTrOrF — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 3 de abril de 2019

Un regreso del que todavía no se sabe nada y es que el programa se emitirá en directo. Eso sí, los fans de Alejandro esperan que presente su nuevo sencillo. Mientras llega el momento, lo que sí pueden hacer sus seguidores es escuchar ‘El Disco’, que ha salido a la luz este viernes.

A pesar de ser un 'recién nacido', ya ha conquistado a muchos de los seguidores de Sanz, que ha recibido muchísimas felicitaciones a través de las redes sociales como: "Maravilla pura. Solo tú eras capaz de hacerlo una y otra vez" o "muchísimas gracias. Tengo un montón de emociones, te has apoderado de todo mi ser, al completo🙏🏻❤️😭 Ni siquiera puedo dormir… son las 2:34 am y sigo con el corazón alborotado. Eres grande, mi cariño y admiración por ti crece cada vez que le doy play. 'El Disco' ❤️. Gracias".