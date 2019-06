El cantante ha visitado por segunda vez el programa de Bertín Osborne y ha desvelado momentos de su biografía desconocidos hasta el momento.

Todos los invitados son especiales pero en la noche del viernes Bertín Osborne pudo sacar pecho. ‘Mi casa es la tuya’ viajó hasta Miami para entrevistar a Alejandro Sanz, uno de los grandes amigos del presentador y cantante. La química entre ambos fue más que palpable. Una amistad de 30 años da para mucho y eso es lo que se pudo ver en uno de los programas más intimistas de la temporada. Sorprendió positivamente el artista madrileño. Alejandro, siempre tan hermético, no tuvo reparos en confesar-le a su amigo Bertín algunos de los momentos más importantes de su vida.

.@AlejandroSanz, sobre una crisis profesional: “En ese momento me agobié y sentía que tenía que parar. Tenía mucha gente alrededor y no todos estaban pensando en mi bienestar” https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaAlejandro pic.twitter.com/Zxk4p4asor — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 7, 2019

Sanz y Osborne hablaron largo y tendido de la fama y del éxito y de como de la noche a la mañana te puede cambiar. Alejandro se mostró tan relajado que incluso habló de uno de los momentos más críticos de su carrera. El artista se había instalado no hacia muchos años en Estados Unidos cuando sufrió una de las mayores traiciones de su vida: “Me dí cuenta, de repente, que tenía mucha gente alrededor que no me quería bien. Yo solo era un instrumento para ellos y corté por lo sano”. Fue un momento muy duro en su vida. Alejandro, aunque no le puso nombre a esas personas, ni al problema que ocurrió realmente, se mostró muy vulnerable y decepcionado. Lo que si dejó claro es que cambió radicalmente de colaboradores y de compañías. Lo que no ha cambiado, sin embargo, ha sido su carácter: “Sigo siendo igual de confiado que antes. No voy a permitir que el lado oscuro me gane”.

.@AlejandroSanz, sobre las desventajas del éxito: “¿Quién sabe lo que me hubiera costado el fracaso?” https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaAlejandro pic.twitter.com/gQ8NJzv6H7 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 7, 2019

La fama y el éxito fueron temas recurrentes durante toda la entrevista. El compositor le restó importancia a la notoriedad en todo momento: “La fama es solo un elemento más que me proporciona hacer lo que amo”. Al ser preguntado por Bertín por el precio de la fama, Alejandro contestó con una sentencia: “Tampoco sé cuanto me habría costado el fracaso”. No hay duda, que tras años de hermetismo, el cantante se ha relajado y lidia mejor con la popularidad.

Los hijos: sus inquietudes y la música

.@AlejandroSanz no asistió a un concierto de su hijo Alexander en su colegio, pero le pidió disculpas públicamente https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaAlejandro pic.twitter.com/P768qCVeDa — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 7, 2019

El artista es padre de cuatro hijos: Manuela, Alejandro, Dylan y Alma. De momento, los que más inquietudes musicales demuestran son los dos varones. Sanz se mostró de lo más distendido a la hora de contar algunas facetas de su prole, hasta ahora desconocida. De su hijo Alejandro contó que ya está grabando “alguna cosilla” con unos amigos: “Un día subieron un rap a Youtube y le tuve que decir que lo quitara. Las cosas que decían en el rap…en inglés, pero aun así. Pero últimamente he visto que va componiendo cosas interesantes. Una vez me perdí un concierto suyo en la escuela y me echó la bronca. Le tuve que sobornar. Dylan también toca instrumentos”. Nada que ver con sus dos hijas. La pequeña, Alma, aun no es muy consciente de “lo famoso que es su padre” y Manuela “que vive en México y es una estudiante magnífica siempre me está echando la bronca con tema como la ecología y el reciclaje”. A Alejandro se le caía completamente la baba hablando de sus hijos.