Alejandro Albalá carga duramente contra Kiko Matamoros

El de Santander abrió un nuevo frente tras su ataque frontal a Kiko Matamoros, a quien se le relacionó con Sofía Suescun en el pasado.

A Alejandro Albalá parece que la casa se le queda pequeña. El de Santander vivió anoche uno de los momentos más altos en lo que lleva de concurso. Tras la expulsión de Sofía Suescun, Alejandro se convirtió en el quinto finalista de GH DÚO. No obstante, no todo fueron alegrías. Antes de la segunda y definitiva expulsión de su ex novia, la pareja vivió grandes momentos de tensión, donde su pasado volvió a ser protagonista.

Sofía: “Esa relación tenía más cosas malas que buenas” #GHDÚOGala13 pic.twitter.com/9KWateYeSE — Gran Hermano (@ghoficial) March 28, 2019

Como si no bastara todos los frentes que la ex pareja tenía dentro de la casa, ambos se empeñaron en buscarse algunos más en el exterior. A los duros enfrentamientos por sus correspondientes madres, Alejandro trajo uno más: Kiko Matamoros. Completamente cegado por los celos, el ex de Isa Pantoja reporchó a Sofía su supuesto romance con el tertuliano. Alejandro dijo haber sufrido mucho por esa historia, ya que “esas fotos no se hacen si ella no quiere”.

Así se despiden Sofía y Alejandro #GHDÚOGala13 pic.twitter.com/TVRFRwqlup — Gran Hermano (@ghoficial) March 28, 2019

Alejandro se mostró especialmente duro con Matamoros: “No es para nada el tipo de Sofía. Es muy mayor. Me pareció cruel las formas y su comportamiento en público, y al final para nada”. Los momentos antes de la expulsión de la navarra fueron especialmente tensos, donde los dos concursantes se dijeron muchas cosas a la cara. Una vez más, ambos sacaron a la palestra a sus respectivas madres, algo que enfureció a Albalá. Sin embargo, al conocerse que Sofía era la expulsada, Alejandro rebajó el tono dándole un gran abrazo a la que fuera su chica.

Sofía pide disculpas a la madre de Alejandro

Sofía: “Si en algún momento te has sentido mal, Paz, perdóname” #GHDÚOGala13 pic.twitter.com/nVg17rkvof — Gran Hermano (@ghoficial) March 29, 2019

Fue una noche especialmente difícil para Sofía. Antes de la expulsión, la hija de Mayte Galdeano habló largo y tendido de su relación con Alejandro y de su especial antipatía hacia su madre. La cantante dijo de su ex suegra que era una madre ausente “que nunca me ha acogido bien. Es la peor persona que me he cruzado. Una auténtica bruja”. Mientras tanto, en el plató, la madre de Alejandro se derrumbó. Paz se mostró frágil con los continuos ataques de su ex nuera.

Pero rectificar es de sabios y nada más llegar a los estudios de Telecinco, la de Pamplona decidió pedir perdón a la madre de su ex novio. Paz fue escueta pero sincera: “Por supuesto que acepto tus disculpas”. Parece que Sofía no está dispuesta a cometer los mismos errores del pasado.

Los cinco finalistas

El reality ha entrado en su recta final. Tras la expulsión de Sofía, solo quedan en la casa los 5 finalistas: Irene Rosales, Alejandro Albalá, Kiko Rivera, Juan Miguel y María Jesús Ruiz. Todos competirán por hacerse con el maletín de los 100 mil euros. Los dados están echados.