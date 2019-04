Alejandra Rubio ha dicho "basta". La hija de Terelu Campos ha estallado en sus redes por los insultos que ha recibido tras compartir su look

Alejandra Rubio se ha labrado un nombre propio en las redes sociales con su carrera de influencer. La hija de Terelu Campos, que también ha dado sus primeros pasos en televisión con sus vídeoblogs en ‘MTMad’, comparte habitualmente sus looks con sus seguidores con buenas críticas, pero su última fotografía ha despertado a sus mayores ‘haters’. Alejandra ha estallado señalando a “las mujeres” que no han parado de insultarla. “En esta foto quiero poner un mensaje para todas esas MUJERES que me habéis insultado, faltado el respeto y machacado por la foto que subí el Domingo de Ramos“, comenzaba su alegato la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra publicó el domindo pasado su look, lo que generó hasta insultos: “solo os tengo que decir que YO me visto como quiero , absolutamente como todas y cada una de vosotras lo hacéis. Que se me machaque porque ponga esa foto un Domingo de Ramos siendo la foto del Sábado por la noche…”. La hija de Terelu no entiende la razón de insultarla en las críticas. “No hago daño a nadie , creo que mi instagram, siempre es super correcto como el de cualquier mujer de mi edad”, añade.

La imagen de la discordia

Alejandra Rubio y un look oscuro, clásico de su estilo, que acabó con la oleada de críticas más duras a la hija de la presentadora.

"Estoy HARTA de que la gente se meta con las personas que somos diferentes y que tenemos nuestro propio estilo y PERSONALIDAD. Que no hace falta que vayamos todas iguales, YO SOY ASÍ y si os gusta bien y si no aceptaré las críticas como he hecho todo este tiempo pero siempre y cuando sean desde el RESPETO", zanjaba Alejandra, dando las gracias a sus fans, incluso a los que la critican sin ánimo de ofender. La hija de Terelu Campos se ha enfrentado a la cara más oscura de internet, aunque parece tener claro que no va a cambiar nada de su propio estilo.