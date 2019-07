Alejandra Rubio en más de una ocasión ha relatado a través de sus redes sociales el calvario que le han supuesto las críticas por su delgadez. Sin embargo, siempre ha justificado que su constitución es así a pesar de lo que le espetan algunos usuarios en Instagram. Todo ello lo ha hablado en algún capítulo de MTMAD, el mismo canal que ahora ha utilizado para revelar a sus seguidores el retoque estético que se haría en su rostro. Un cambio que a tenor de sus palabras no sería del agrado en absoluto de su progenitora, Terelu Campos.

«Sí que he pensado en ponerme un poco de labio arriba, pero creo que mi madre me deshereda. Mi madre me hago algo en la cara y me mata. Si yo vivo sola, soy independiente económicamente y de todo y solo os digo que no me deja ir a Fabrik. Imaginaros que me ponga algo en la cara…pues me mata», comienza diciendo la joven en el último vídeo de ella que veía la luz este martes. Palabras que hacen pensar que, de momento, este retoque se ve frenado por la posible regañina de su madre.

Aunque sus labios parecen gruesos, lo cierto es que Alejandra logra aumentarlos visualmente gracias al perfilador y al pintalabios. Una estrategia que funciona a la perfección y con la que consigue este efecto tan real y con el que ella parece tan cómoda. Sin duda, la hija de Terelu está guapísima.