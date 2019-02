La influencer ha enseñado el piso que comparte con su chico a través de su canal en la plataforma MTMAD.

Alejadra Rubio ha abierto las puertas de su ‘nidito de amor’. La hija de Terelu Campos vive -desde el pasado mes de septiembre- en el céntrico barrio madrileño de Malasaña junto a su chico, Álvaro Lobo. Un piso en el que la joven disfruta de la independencia que le otorga no estar bajo el mismo techo de su madre, aunque entre ellas continúa existiendo una estrechísima relación. La joven a querido mostrar su casa en un vídeo para ‘Black Sheep’, su recién estrenado canal en la plataforma MTMAD, vídeo cuya ‘dirección’ ha corrido a cargo de su novio. Muy relajada y sonriente, Alejandra ha enseñado algunos de los detalles que decoran su hogar, objetos entre los que destacan las fotografías de sus seres queridos. “La mayoría son fotos con Álvaro y con gente importante como mi amiga Sonsoles y mi amigo Álex (Gibaja) aunque falta gente como tu madre, que las pedimos y nunca nos llegaron”, dice la influencer dirigiéndose a su chico.

Pese a que el inmueble no cuenta con una enormes dimensiones, sí que tiene todo lo que Alejandra Rubio y su chico necesitan para vivir. Un dormitorio con cama doble, un salón más o menos espacioso, baño y una llamativa cocina en color rojo, son los habitáculos que componen el hogar de la nieta de María Teresa Campos. Una casa que refleja en cada rincón el peculiar estilo de la joven y de Álvaro Lobo. Uno de los detalles que más llaman la atención de su vídeo, es la nevera. Y es que la joven reconoce que la cocina no es su fuerte. "Nuestra nevera está un poco vacía porque, como es principio de mes, solemos pedir comida a domicilio. Aquí podéis ver los 20 paquetes de 'ali oli' que mi madre le compra a Álvaro que le encanta", dece Alejkandra, que revela el plato que su madre Terelu les prepara de manera asidua: "en el congelador, todo los filetes de pollo y nuggets empanados que nos hace mi madre. Siempre que voy a su casa le digo no me des más que no me caben las cosas". Si quieres saber cómo es la casa de Alejandra Rubio no dudes en ver nuestra galería.