A pesar de los muchos planes que ha tenido durante el último año, Alejandra Rubio siempre ha sido consciente de que lo más importante, para lo que tenía que sacar tiempo sí o sí, era estudiar para Selectividad. Tras decidir no presentarse el año pasado, este verano la hija de Terelu Campos se ha enfrentado a una de las pruebas académicas más temidas por los estudiantes, de la que lo ha contado todo en su último vídeo de Mtmad.

Si bien ha pasado algo más de un mes de la prueba, no ha sido hasta ahora cuando Alejandra ha compartido cómo vivió esos días y cómo le fue. ¿El motivo? Suspendió en la primera convocatoria y ha querido esperar hasta la recuperación para desvelar su nota. Sin duda, una estrategia que le ha permitido estar más tranquila y que le ha venido muy bien ya que al final ¡ha aprobado!

Si bien asegura que pensaba que en la primera convocatoria todo le «había salido bien» y estaba «contenta», al final resultó que no llegaba al 5 -consiguió un 4,68- y es que en dos de las asignaturas, Latín e Historia, no consiguió ni siquiera 2 puntos. A pesar de que pidió la revisión de las materias, seguía sin aprobar y se quedó en un 4,90.

La única solución era presentarse a la segunda convocatoria, que tuvo lugar a principios de julio. «No quería decir nada porque soy muy supersticiosa y he preferido que no supiera nadie que me iba a volver a presentar. Y, ¿qué ha pasado? ¡Qué he aprobado! Tengo un 6 en Selectividad. Estoy súper contenta», ha desvelado sin poder contener la sonrisa.

Y aunque la nota tampoco es muy alta, Alejandra Rubio no podía estar más feliz, tanto porque es consciente de que no podía «aspirar a un 8, 9, 10 porque llevo un año sin estudiar», como porque lo ha conseguido casi sin ayuda. «He hecho un esfuerzo muy grande hasta que lo he conseguido, he estudiado sola, sin ir a ninguna academia de nada. Sí que he dado un par de clases de Latín con una profesora que es estupenda, pero no me entra ni con pan», ha contado.

Sin duda, es el final que estaba esperando, pero, si no se hubiera desarrollado así tampoco hubiera pasado nada y es que tenía un 'plan B'. «Mi plan B era hacer un grado superior con los que luego accedes a la Universidad. Lo he conseguido, he cumplido mis metas y ahora a pasar un verano de 10. Ya no tengo que estudiar ni más responsabilidades que el trabajo», ha sentenciado.