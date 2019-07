Alejandra Rubio ha defendido a su madre de las acusaciones de "fiestera" hacia Terelu Campos por parte de sus vecinas. Además, la joven hace una importante confesión sobre su relación con Álvaro Lobo

Alejandra Rubio fue fiel a su cita con la moda, ese terreno que aparcó hace tiempo porque no le aportaba lo que esperaba y lo hizo para presenciar la nueva colección de Hannibal Laguna. La hija de Terelu Campos es una ferviente apasionada de las creaciones del modisto venezolano, y disfrutó con un desfile que resultó ser uno de los más aplaudidos en la MBFWM. Vestida con su color favorito, negro, atendió a la prensa al término del desfile, donde hablo de varios asuntos.

La joven no evitó las preguntas sobre el último escándalo en el que se ha visto envuelta su madre, Terelu Campos. Los vecinos de su casa se han quejado del excesivo ruido que hizo la colaboradora durante una fiesta celebrada en su domicilio la pasada noche de San Juan. Un exceso de decibelios que no dejó dormir al resto de personas y que denunciaron posteriormente en ‘Sálvame’.

¿Qué piensa Alejandra Rubio? «Pobrecita. La persona que lo dijo no lo tenía que decir, ya que además no es verdad. He vivido y estado con mi madre 19 años, y no hace esas cosas«. Además, la hija de Terelu aprovecha para comentar que no es muy dada ella a salir hasta altas horas de la madrugada: «Nunca he sido muy fiestera. Si de estar con amigos por la tarde, pero por la noche no he sido muy de fiestas».

Por otro lado, Alejandra Rubio ha vuelto a hablar sobre una posible boda con su novio, Álvaro Lobo: «Me gustaría que me pidiera matrimonio, pero todavía queda tiempo. Soy muy joven, ahora no puedo casarme«. Sí tiene claro que no dejaría demasiado lugar a la inspiración en lo que a su vestido de novia se refiere: «Creo que sería una novia clásica. No quiero nada vulgar, soy mucho más sencilla». | [LEER MÁS: La decisión de Haya de Jordania que jamás debió haberse pasado por alto]