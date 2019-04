La alegría de Lucía Bosé tras ser absuelta y la polémica de Miguel Bosé

Lucía Bosé se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar de su victoria judicial y de su hijo, Miguel Bosé, envuelto en polémicas en los últimos meses

Lucía Bosé recibió una gran alegría tras ser absuelta de la supuesta apropiación de un cuadro de Pablo Picasso por una acusación de las sobrinas de ‘La Tata’. “Picasso le hizo siete piernas, porque tenía las piernas muy gordas“, ha narrado Lucía en ‘Sábado Deluxe’. Según su versión, respaldada por la Justicia, ‘La Tata’ se lo regaló a ella porque no le gustaba. Bosé se enfrentaba a dos años de cárcel y, tal y como ya contó en las primeras declaraciones exclusivas a LOOK tras ser absuelta, “solo me faltaba eso en mi currículum”.

“He sido una mujer bastante fría, poco cariñosa”, ha admitido Lucía Bosé sobre su relación con sus hijos, que se lo han reprochado en alguna ocasión. De hecho, la actriz ha llegado a asegurar que si volviera a empezar su vida, no tendría hijos. Sin pelos en la lengua, Lucía ha tenido claro lo que contestar, pero también lo que callar.

Sobre su hijo más famoso, Miguel Bosé, Lucía ha reconocido que estuvo varios años sin hablarse con él, aunque se ha cerrado completamente en banda al hablar de la actual polémica que engloba al cantante. “A mí nadie me dice de quién hablar. Hoy vengo como Lucía Bosé, no como madre de Miguel”, aseguraba, sonriente pero con autoridad. El artista está de plena actualidad tras la demanda de Nacho Palau, que asegura haber sido pareja de manera ininterrumpida de Bosé durante los últimos 26 años. “Yo no sé nada, no he visto nada”, comentaba sobre dicha polémica.

Lucía Bosé también ha hablado de su hija Lucía Dominguín, madre de la fallecida Bimba Bosé, que viven en Valencia en una finca.