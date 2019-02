Ha sido el protagonista indiscutible de los últimos días y ahora Albert Rivera habla por primera vez sobre su vida sentimental desde que estallase su acercamiento a Malú.

Quién le iba a decir a Albert Rivera que en plena campaña electoral iba a convertirse en protagonista más allá de su responsabilidad como líder de Ciudadanos y todo por culpa del estado de su corazón. Su relación especial con Malú ha supuesto todo un bombazo informativo que ha llenado páginas y titulares tanto de política como de corazón. Ahora ha querido abordar su faceta más privada en una entrevista con Carlos Herrera en Cadena Cope.

La pregunta era obligada: “¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?”. Albert Rivera no quiere que nada enturbie ni obstaculice su camino hacia la presidencia del Gobierno: “Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía (…) entiendo que cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas”.

Durante la charla radiofónica, el líder de la formación naranja se esforzó en quitarle hierro al asunto: “Es mucho más importante España y los españoles” que lo que haga cada uno en su vida privada. Todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo”, de manera que “no voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen que dicen de mí”, repitió.

En sus palabras se aprecia a un Albert Rivera molesto y centrado en su carrera política, pero lo cierto es que tampoco niega su amistad especial con la sobrina de Paco de Lucía. ● | [LEER MÁS: Terelu Campos ‘se cuela’ en los previos de los Premios Óscar].