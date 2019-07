Aunque es cierto que el padre de Malú, Pepe de Lucía, ha tratado de pronunciarse sobre la relación de su hija con Albert Rivera en muy pocas ocasiones, tras sus últimas imágenes abandonando juntos el hospital parece que la naturalidad ha llegado tanto a la vida de ambos como a su círculo. «Ahora que está todo reconocido lo único que puedo hacer es ya meter la pata», comenzaba diciendo.

Hecho que se ha demostrado en las últimas declaraciones del progenitor de la cantante, quien este martes se ha confesado con ‘Sálvame’ e incluso ha advertido al político: «si no me pide la mano de mi hija le doy un guantazo. A Albert le preguntaría ‘¿qué le ofreces a mi hija?‘». Una condición que ha querido decir públicamente y sin ningún reparo.

Tras reconocer que «su ratilla está muy feliz», el padre de Malú ha desvelado uno de sus mayores miedos. » La política es conflictiva y delicada. La política tiene caducidad, pero la música no…por eso no quiero que le afecte (…) Me preocupa que mi hija salga para adelante y que el público no le falle. Es una gran profesional y ahora está feliz», ha dicho Pepe de Lucía en una conversación telefónica con el programa. Será en los próximos meses cuando Malú regrese a los escenarios después de varios meses alejada de la música.

El artista se muestra muy feliz con la confirmación sentimental de su hija y el político y, a pesar de que no es la primera vez en la que Pepe de Lucía se confiesa sobre la relación de Malú y Albert, sí la que lo hace tan abiertamente. «Es amigo mío. Conozco a Albert de hace tiempo. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos. Es una persona entrañable, le aprecio mucho. Yo lo único que tengo con él es un trato afectuoso y nada más», dijo cuando en el mes de febrero saltó la noticia de su noviazgo. | [LEER MÁS: Carmen Lomana no disimula lo que piensa de Malú y Albert Rivera como pareja]