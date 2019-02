Ha pasado casi una semana desde que la revista ‘Semana’ desvelara que Malú y Albert Rivera habían comenzado una buena amistad. Desde entonces, la cantante y el político se han convertido en dos de las personas más buscadas y es que son muchos los que esperan que confirmen o nieguen una relación que está en boca de todo el mundo.

Mientras que la artista continúa en paradero desconocido, este lunes, el líder de Ciudadanos ha acudido al programa de Carlos Herrera en la cadena Cope, donde, como era de esperar, le han preguntado sobre el tema. “¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?”, le preguntaba el padre de Rocío Crusset.

Sin entrar en detalles ni desvelar si están o no juntos, Albert ha sido muy tajante con su respuesta, contestando que no va a perder “ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”. Además, Rivera ha hecho algo muy curioso, utilizar el título de una de las canciones más famosas de Malú en una de sus respuestas. “No voy a perder NI UN SEGUNDO ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen que dicen de mí”, ha sentenciado el catalán, nombrando así el título de una de las baladas de quien podría ser su nueva pareja.

Aunque podría ser una simple casualidad, lo cierto es que no es la primera vez que Albert Rivera hace lo mismo. Se trata de divertida coincidencia que, al menos, ha tenido lugar otras dos veces y no precisamente de manera reciente. De hecho, podría hacer pensar que Albert y Malú estaban predestinados a ser buenos amigos.

Hemeroteca, mayo 2015:

Ciudadanos podría gobernar si pactara con Pollerías Loreto y el Club de Fans de Malú https://t.co/c99VmOd535 — El Mundo Today (@elmundotoday) 20 de febrero de 2019

Tampoco hay que olvidar la 'premonición' de 'El Mundo Today' que te contamos hace unos días y es que en el año 2015 el portal satírico anuncia que Albert Rivera "pactaría con el club de fans de Malú para gobernar". Una simple sátira que, cuatro años después, comienza a tener sentido.