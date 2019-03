Albert Rivera se derrite al hablar de la mujer de su vida

El líder de Ciudadanos visitó “El Hormiguero” para lanzar alguna pulla a sus adversarios mientras habló largo y tendido de la mujer de su vida.

A pocos días de que empiece la campaña electoral, los diferentes partidos acaparan minutos y más minutos de televisión. El tiempo apremia y hay que convencer al electorado. Por eso, no es descabellado ver a los distintos candidatos pisar los más diversos platós. Este miércoles le tocó el turno a Albert Rivera en “El Hormiguero” y tras conocerse su romance con Malú, la expectación era máxima. El líder de Ciudadanos no defraudó y habló de política y de su vida personal, o al menos, de una parte.

Hoy le toca el turno a @Albert_Rivera, nuestras hormigas le someten a su rueda de prensa ibérica #AlbertRiveraEH pic.twitter.com/zMrSjy8DWo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 27, 2019

Siguiendo los pasos de Pablo Iglesias, que visitó el programa el martes, Albert hizo gala de una gran sintonía con el presentador, Pablo Motos. Mas allá de la ideología y de los programas electorales, Rivera tuvo la oportunidad de mostrar su otra cara, la más tierna y familiar. Y es que el político no tuvo reparos de hablar largo y tendido de la mujer de su vida: su hija. La pequeña, que va a cumplir 8 años, es en palabras de su padre “muy discreta pero muy lista. Sabe que “hago leyes”, sabe lo que es una campaña electoral y sabe que hay alguien que gana”. Los ojos del candidato brillaron más que nunca al hablar de ella, a quien describió como “lo más importante”.

De Malu, ni una sola palabra. Albert prefirió centrar su mensaje en lo político y no tuvo ningún pudor en abrir su corazón para hablar de su hija, sin embargo, hablar de la que es, según varios medios de comunicación, su pareja, ya son palabras mayores. Dio la sensación de no estar dispuesto a abdicar de esa esfera de privacidad porque lo cierto es que no hubo ni un amago de tratar el tema.

Las comparaciones con Pablo Casado

Uno de los momentos más divertidos de la noche surgió cuando Pablo Motos sacó las comparaciones con los demás candidatos. En el caso del líder del PP, incluso sacó fotografías en los que se veía a ambos candidatos vestidos igual. Trancas y Barrancas, en su faceta de tertulianos políticos, no dudaron en preguntar a Albert si creía que Casado le imitaba: “Bueno, por llevar un jersey rojo y una americana azul… Tampoco es que hayamos inventado nada en la moda”.