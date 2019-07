Los Alba se unen para defender el legado de Luis Martínez de Irujo

Los hijos de Cayetana de Alba parecen ponerse de acuerdo solo cuando el propósito es para poner en valor el papel de su padre, Luis Martínez de Irujo.

La muerte de Cayetana de Alba dividió a toda la familia. Aparte de la ausencia de la matriarca a la que fue unida el dolor y la incertidumbre, se juntó también el carácter dispar y el conflicto de intereses entre seis hermanos. En honor a la verdad, el conflicto principal se ha venido propiciando entre dos de los hijos de la duquesa: Carlos, actual duque de Alba, y su hermano pequeño, Cayetano. Ambos llevan años enfrentados y parece que solo se ponen de acuerdo cuando toca poner en valor el legado de su padre, Luis Martínez de Irujo.

Estas son las fotos de la boda de Luis y Cayetana que guarda la familia Martínez de Irujo en su colección privada #LazosIrujo pic.twitter.com/YRBKWyW518 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2019

Luis, primer marido de la carismática Cayetana de Alba, es el más desconocido de sus maridos, y curiosamente el más longevo. Junto a él estuvo casa cerca de 25 años del que nacieron 6 hijos. Mucho se ha escrito sobre la importancia de Jesús Aguirre, el segundo marido de la aristócrata, de modo que siempre que hay ocasión se puede ver a los hijos del matrimonio defendiendo con uñas y dientes el legado de su padre. Los grandes valedores de la labor del difunto duque son curiosamente los dos hermanos que peor se llevan: Carlos y Cayetano. Junto a su hermana Eugenia y su hermano Alfonso, han sido los protagonistas absolutos del segundo capitulo de la temporada de ‘Lazos de Sangre’.

Cayetano rompe a llorar en #LazosIrujo 40 años le costó superar la muerte de su padre, Luis Martínez de Irujo @La1_tve pic.twitter.com/YtqpuWlQ7g — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2019

Carlos ha destacado la labor de su padre como duque de Alba consorte al igual que su sentido del humor: “He heredado lo mejor y también lo peor de mi padre. Mi hermano Alfonso solo lo peor”, dijo entre risas. Eugenia habló de un hombre ausente de ego “que ha motivado que otros (Jesús Aguirre) se adueñaran de su legado como duque consorte” y también de un empresario con visión de futuro: “Fue uno de los primeros en repartir beneficios con los trabajadores”.

Los hijos de Cayetano van a cumplir 18 años y recuerda su infancia sin guía, y la disciplina de ser deportista de élite @La1_tve pic.twitter.com/7l7nyV20yw — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2019

Cayetano, por su lado, fue un paso más allá. A la hora de elogiar a su padre no escatimó en elogios, aunque eso le costara poner de menos a otros miembros de la familia como a su hermano Carlos. El pequeño de los hermanos varones no ha ocultado sus diferencias con su hermano mayor y en este programa las ha vuelto a evidenciar. Cayetano puso en valor las grandes virtudes de su progenitor como la modestia, su labor organizativa y su cultura del esfuerzo y criticó abiertamente la forma como el actual duque de Alba tiene organizada la casa: “Hizo en dos años lo que mi madre no hizo en toda una vida: convertir los palacios de nuestra familia en museos”. ¿Volverá en algún momento a reinar la paz entre el clan?