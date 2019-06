View this post on Instagram

Mi campeón! Estoy tan orgullosa de ti… la verdad que ayer había una energía increíble en el recinto del ironman y se respiraba algo mi especial… la gente tiene como objetivo acabarlo, algunos llegar entre los 20 primeros etc, pero para mi el simple hecho de que se tiren al agua es admirable! Has pasado por una operación hace nada que te ha hecho estar 3 meses parado y no sabías si ibas a conseguirlo pero mírate, lo acabaste y lo disfrutaste que es lo importante! Todo está en la mente y las ganas que pongas! Te quiero y gracias por enseñarme que todo es posible y que si quieres puedes!🙌