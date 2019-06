La vida de Alba Díaz ha dado durante los últimos meses un giro radical. No solo por su relación sentimental con Javier Calle, sino también por los pasos que ha ido dando en su carrera como influencer. De hecho, hace tan solo unas semanas se conocía que había fichado por una agencia de representación en la que incluso tendrá como compañeras a modelos tan importantes como Rocío Crusset o Georgina Rodríguez. Look pudo hablar con Uno Models y, aunque entonces no quisieron poner nombre a los proyectos que estaban por venir, por fin, se ha descubierto. Este no es otro que una colaboración con la firma de maquillaje M.A.C Cosmetics, siendo ella misma la que aparece en una imagen de publicidad de la marca en sus redes sociales.

De hecho, tanto ella como otra influencer posan en este post en el que esta firma hace un anuncio de uno de sus pintalabios, mostrando el rostro de Alba maquillado mientras luce varios de sus productos. «¡Colecciónalos todos! Da igual que seas de rojos, nudes, rosas o burdeos. Por qué elegir si con Minimac lo puedes….», comienzo diciendo M.A.C. Una publicación que no forma parte del perfil, sino que la marca ha decidido publicitarlo de forma aleatoria.

Con más de 160.000 seguidores esta joven se ha abierto camino en el mundo de la moda, ese ámbito en el que parece encontrarse tan feliz. Será en unos meses cuando su vida vuelva a dar otro giro y esta vez será porque cambia su destino de residencia. Alba cambiará las calles de Madrid por las de París para continuar con sus estudios de de Business y Comunication.