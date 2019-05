Alba Díaz presume de tipo en bañador con una foto en la que insinúa sus encantos con una pose de lo más sensual. ¡No te lo puedes perder!

Marbella es uno de los destinos fetiche de los famosos -con permiso de Ibiza- para la época veraniega. Allí, las celebrities lucen ese estilizado cuerpo que han esculpido durante el resto del año a base de fuerza de voluntad en el gimnasio y con una alimentación equilibrada. Todos esos patrones los sigue Alba Díaz, que está disfrutando de unos días en la Costa del Sol y que luce de esta guisa.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha viajado a Málaga después de unos cuantos días en Sevilla y para celebrar la llegada de las buenas temperaturas se ha puesto un vestido negro playero que ha cautivado a sus seguidores. No obstante, hubo algo que llamó la atención y es que en la imagen daba la sensación de que no llevaba la parte inferior del biquini. Sensación o no, lo cierto es que la fotografía ha tenido una muy buena aceptación.

Alba Díaz es una persona muy querida en redes sociales, entra otras cosas por su valentía a la hora de afrontar sus complejos. Hace poco, escribió un alegato de sinceridad y de quererse a uno mismo que fue muy aplaudido: "No he estado bien conmigo misma. Ha habido veranos que me ha costado bañarme y ponerme en bañador. Se pasa fatal y quiero que sepáis que la sociedad puede decir misa, pero cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura. Solo hay una vida y hay que aprovecharla".