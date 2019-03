Alba Carrillo vuelve al trabajo tras la polémica con Courtois: “esto ha sido devastador para mí”

Tras dedicarse 24 horas solo para ella en las que ni siquiera salió a la calle, tal y como ha podido saber Look, Alba Carrillo ha decidido volver a su trabajo en ‘Ya es Mediodía Fresh’ para hacer frente a todas las polémicas que han surgido a raíz de que se conociera que lo suyo con Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, finalmente había acabado en agua de borrajas. Todo apuntaba a que la relación de la modelo y el futbolista se había roto, pero desde los últimos rumores y el supuesto abandono de las redes sociales por parte de la propia Carrillo, la maniquí no se había pronunciado. Hasta este martes en ‘Ya es mediodía’. “Estoy soltera. Lo he pasado mal con el tema de de las redes sociales y con esto una se plantea la moralidad y donde están las líneas rojas. Esto ha sido devastador para mí”, decía Alba Carrillo a la presentadora Sonsoles Ónega.

En los últimos días, la ex de Feliciano López ha recibido un aluvión de críticas en las redes sociales de personas que han visto en ella a la culpable de que el equipo blanco haya perdido varios de sus últimos partidos. Una “puta masacre”, en palabras de la propia Alba, que la llevaron a tomarse un descanso de sus redes sociales y a lanzar un mensaje al que se suponía era su nueva ilusión: “espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mi están generando”. Ahora todo parece haber quedado en agua de borrajas, y es que la propia Alba confiesa que lo suyo con el futbolista ha llegado a su fin. “Soy una persona joven, tengo 32 años y tengo todo el derecho a conocer a alguien. Ahora ya no quiero saber nada más de él. Nunca dije que fuéramos nada, sino que estábamos conociéndonos“, añade la que fuera concursante de ‘Supermodelo 2007’.

La envergadura que ha tomado esta historia ha llegado a afectar inclusive al hijo que Alba tiene con Fonsi Nieto, asunto que la exmodelo quiere frenar en seco. “No voy a permitir en el colegio mi hijo escuche ciertas cosas”, decía visiblemente molesta la colaboradora de ‘Ya es mediodía’, que añadía: “mira que lo he pasado mal en mi vida, pero esta ha sido la peor. No daba pie con bola. Si me tengo que quedar sola así será“, terminaba diciendo Carrillo.

Toda esta polémica llegó a su colofón cuando hace unos pocos día el guardameta belga hizo unas declaraciones al portal 'Cotilleo.es' sobre Carrillo con las que ponía punto final a cualesquiera que fuera su relación: "no somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando, y no podía imaginar que esto fuera así. He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvas a vernos juntos".