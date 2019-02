La exmodelo no ha podido negar que entre ella y el portero del Real Madrid existe algo más que una simple amistad.

No ha podido negar la evidencia. Alba Carrillo ha confirmado su relación con Thibaut Courtois, sin duda, uno de los bombazos amorosos de la temporada. La exmodelo ha contado en el programa ‘Ya es Mediodía’ -donde es colaboradora- que la información que trae en portada este miércoles la revista ‘Semana’ es una realidad.”Somos amigos y nos estamos conociendo”, ha dicho con sonrisa pícara Carrillo, que a continuación ha revelado que entre el portero del Real Madrid y ella existe algo más que una simple amistad. “Es evidente que le conozco y solo puedo decir que es una persona maravillosa. Es muy interesante y a mí me gusta”, ha comentado la modelo.

La que en su día fuera concursante de ‘Supermodelo 2007’ confiesa haber aprendido de sus errores sentimentales del pasado. Algo que no quiere volver a repetir. “Yo estoy comenzando a hacer las cosas bien. Estoy estudiando Criminología y quiero demostrar a la gente, aunque yo nunca he tenido ninguna duda de ello, sirvo para algo más que para hablar de mis relaciones personales”, dice Alba Carrillo, que desea que esta nueva relación corra mejor suerte que las anteriores. “En esta ocasión quiero hacer las cosas bien y que las cosas no se mezclen”. Pese a que el guardameta tiene compromisos profesionales que podrían dificultar su noviazgo, la bella rubia reconoce que no quiere dejar aparcados sus planes de futuro por seguir a su chico. “Quiero continuar con mi carrera”, ha añadido la ex de Feliciano López ante la expectación de sus compañeros de ‘Ya es Mediodía’.

Thibaut Courtois se está ganando poco a poco el corazón de Carrillo y es que, tal y como la colaboradora ha confirmado, su manera de ser es su gran baza para conseguir su amor. "A mí una persona que respeta tanto a la madre de sus hijos… tiene todo mi respeto", confiesa Alba tras ver un vídeo en el que el futbolista manifestaba la excelente relación que mantiene con Marta Domínguez (madre de sus dos hijos). "Solo quiero decir que hay personitas relacionadas con nosotros y pido que se les respete y no se hable de ellos", decía la que fuera concursante de 'Supervivientes' tratando que el boom mediático que ha supuesto su noviazgo no influya en el día a día de sus hijos. Una nueva pareja del mundo del corazón que, sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar en los próximos meses.