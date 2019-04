Alba Carrillo está cansada de su disputa con José Ramón De la Morena, con el cual lleva protagonizando titulares desde hace varios días. Después de que el periodista deportivo se refiriera a ella como “señorita” durante su entrevista a Thibaut Courtois, la modelo le definió él como “un machistorro tremendo al que le falta ir a los toros y rascarse los huevos”. Como era de esperar, el comunicador no se quedó callado y le devolvió el ataque desde su espacio en Ondacero, donde volvió a referirse a ella como “señorita de compañía”.

“Que te den un púlpito por ser supuestamente monina ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla”, dijo José Ramón en su programa. Unas palabras muy duras que, sin embargo, tuvieron su parte más fuerte con su conclusión, que despertó muchas críticas. “Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona”.

Este martes, la ex de Fonsi Nieto ha vuelto al ataque, pero ya para dar por zanjada la polémica. Lo ha hecho de la mano del programa en el que trabaja, ‘Ya es mediodía’, donde ha comenzado explicando que a ella no le han ofendido las palabras de De la Morena. “Deberían de ofender a su mujer y sus hijas porque si alguien hablara así de una mujer me sentiría muy mal”, ha comenzado diciendo.

#YaEsMediodía207 Alba Carrillo se defiende del periodista: “No es forma de dirigirse a ninguna mujer” https://t.co/I8KsN5cq1S — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) 9 de abril de 2019

"Gracias a Dios he sido educada por un hombre muy feminista que me ha educado en libertad y en valores. Por mi cultura y de hecho con mi cerebro de mono estoy estudiando mi segunda carrera. Tú mismo te retratas", le ha dicho al periodista, del que no quiere seguir hablando para no darle "más publicidad gratis". Eso sí, antes de dar por concluida la pelea, le ha mandado un último recado: "Tengo la suerte de que estoy educando al hijo de un amigo tuyo".