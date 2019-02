Alba Carrillo y Thibaut Courtois, pareja sorpresa

Aunque todas las miradas estaban puestas en el nuevo profesor de hípica de Alba Carrillo, nada más lejos de la realidad. La maniquí ha recuperado la ilusión de nuevo por alguien que está dedicado a los deportes, pero que nada tiene que ver con el tenis. Este no es otro que Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, con quien se le ha podido ver durante las últimas semanas y así lo ha revelado la revista ‘Semana’ en exclusiva.

Tras sus sonadas relaciones con Fonsi Nieto, piloto de Fórmula 1 y Feliciano López, tenista, la modelo se encuentra feliz con esta nueva etapa. De hecho, la también colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y el futbolista se han citado en secreto y hay imágenes que demuestran que el inicio de su relación va de maravilla. Ambos acudieron a un restaurante japonés de la capital y a la salida se les pudo ver profesarse numerosas muestras de cariño.

Un incipiente noviazgo con el que Alba Carrillo parece haber rehecho su vida después de que el pasado verano rompiera su relación con David Vallespín, con quien estuvo más de dos años. Fue el pasado mes de diciembre cuando la modelo habló sobre su soltería, de la que, por cierto, decía estar disfrutando. “A mí me gusta estar en pareja, pero también estoy ahora disfrutando de estar sola y estoy contenta. No hay ningún fichaje”, comentó. “Espero que Papá Noel… He pedido un chico como Dios manda, que sea bueno, que si está conmigo no esté con más… Una cosita muy básica, no soy exigente”, añadió entre carcajadas. Nada hacía presagiar entonces que el amor llegaría tan rápido a su vida.

Rumores de infidelidad sobre la ruptura de Courtois

En los meses previos y posterios a la separación de Courtois de su esposa, Marta Domínguez, hubo muchos rumores de infidelidad que entonces sobrevolaron sobre esta historia. Una tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ llamada Jennifer reveló que habían estado juntos en una entrevista, un hecho que su entonces esposa perdonó. De hecho, en estos momentos tienen buena relación pese haberse separado y así se demostró en la presentación del jugador en El Real Madrid este verano. Solo el tiempo dirá si lo suyo con Alba Carrillo se consolida.

