Aitana presume de silueta en compañía de su novio y ambos se lo pasan en grande, dando rienda suelta a su amor, en las playas de Ibiza

El amor y el verano son dos conceptos que se dan la mano y si no que se lo digan a Aitana Ocaña y a Miguel Bernardeau. La pareja está viviendo con intensidad estos primeros meses estivales como novios y buena prueba de ello son sus imágenes en Ibiza. La cantante ha podido encontrar un hueco en su agenda ya que hasta el próximo 23 de julio no tiene que actuar. Por ello, se ha marchado unos días a la isla blanca, donde se encuentra el joven protagonista de ‘Élite’ y sus padres. Y es que Aitana ya es una más dentro de la familia Bernardeau-Duato. Besos, caricias, sonrisas y una buena jornada de playa y de diversión gracias al paddlesurf. Los tortolitos no pueden estar más enamorados y, si no nos crees, no te pierdas la galería. | [LEER MÁS: Vuelos privados y yate en Ibiza: las vacaciones de lujo de Artur Mas con los bienes embargados]