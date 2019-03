Aitana saca su lado fan y presume de su encuentro con Alejandro Sanz

Aitana ha sacado su lado más fan con Alejandro Sanz recordando el encuentro pendiente que tienen. Ha sido la gran estrella surgida de 'Operación Triunfo 2017'

Aitana es una de las revelaciones musicales del último año. Pese a que fue Amaia Romero la que se impuso en el concurso de ‘Operación Triunfo 2017’ como mejor artista del talent show, ha sido la cantante catalana la que ha pasado a ser la gran estrella en la actualidad. Pero no solo en la música, ya que Aitana se ha convertido en imagen de diferentes marcas, llegando a sacar un perfume propio. Sin embargo, el estrellato no parece haber cambiado a Aitana, que ha sacado su faceta más fan con Alejandro Sanz, uno de sus ídolos en el mundo de la música.

"oye Alejandro… ¿Pero esta no será la única foto que tendré contigo no? jajajajaja ganas de volver a verte, gracias por ser tan encantador y bueno. Y por cierto, te debo unas galletas", ha sido el comentario que Aitana ha compartido con sus seguidores acompañando a una divertida imagen junto a su ídolo. La sonrisa natural de la joven junto a Alejandro Sanz es la prueba de su verdadera afición a la música del cantante. Pero los motivos para sonreír no son solo por sus aficiones, ya que su relación con el actor Miguel Bernardeau va viento en popa. ¿Algo no se le resiste a Aitana?