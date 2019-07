La soprano ha abierto su corazón para revelar uno de sus secretos más dolorosos.

Ainhoa Arteta (54 años) ha dado a conocer uno de los episodios más dolorosos de su vida. La soprano ha abierto su corazón en el programa ‘Relatos con Alma’ (La 1 de TVE) y ha revelado la vivencia que la marcó para siempre. Corría el año 1990, y la ahora diva de la lírica se trasladó a Nueva York para intentar abrirse camino en este género. Unos comienzos que se vieron mezclados con un violento y difícil acontecimiento: una violación.

«Vivía en una zona que por la mañana era el mercado de la carne, y por la noche estaba frecuentado por las prostitutas, los proxenetas, las drogas… era un submundo tremendo y yo solía llegar tarde, ya que trabajaba cuidando a una familia y a una niña. Tuve un episodio que me marcó muchísimo«, comenzaba diciendo la cantante, que ha continuado narrando su historia más personal. «No solo me violaron, si no que casi me mata esa persona», ha revelado la vasca en su testimonio.

«Esto me ocurrió el día que me daban mi primer trabajo en la ópera. Me iba a casa con la partitura de Clorinda y me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. Me ocurre esta situación y al día siguiente no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para pensar en lo que me había pasado. La Policía me dijo que si no me habían matado podía estar contenta», ha añadido Ainhoa Arteta, que por primera vez cuenta esta cruda historia. Si bien es cierto que el suceso la marcaría para siempre, tal y como ella reconoce, no permitió que echara por tierra sus sueños en Estados Unidos. Postura con la que la soprano se demostró a sí misma su gran fortaleza. | [LEER MÁS: La ‘rabieta’ del hijo de Haakon de Noruega en sus vacaciones en Formentera]