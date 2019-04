Aida Nizar sufre una agresión en el reality chileno ‘Resistiré’

Aida Nizar, conocida en España por su participación en diferentes realities, ha sido agredida en Chile, donde participa en 'Resistiré', según su madre

Aida Nizar cruzó el océano hacia Chile para participar en el reality ‘Resistiré’, una dura prueba mental y física que sitúa a diferentes famosos en la cordillera de los Andes sin ningún tipo de suministro, en la intemperie y con dinero en el bolsillo que se les descontaría del premio si llegan al final. Lo que no se imaginaba Aida, quizás sí la audiencia, es que su mayor enemigo no iban a ser las duras situaciones… sino sus compañeros. Según ha desvelado su madre a ‘El Confidencial’, Aida fue agredida durante las grabaciones todavía no emitidas: “me ha dejado un poco preocupada porque me ha dicho que no me asuste de unas imágenes que van a salir de una agresión que sufre por parte de un compañero. No sé si le han dado un cabezazo o una patada, pero claro… Me he quedado intranquila”.

Con su habitual carácter, Aida asegura estar disfrutando de la experiencia en Chile. Tras sus participaciones en programas como 'Gran Hermano' o 'Gran Hermano VIP' Aida Nizar hizo las maletas dirección Italia, donde se ha convertido en toda una celebridad a base de polémicas y con su particular carácter televisivo. Las imágenes de 'Resistiré' otorgaran al público la verdad sobre la supuesta agresión.