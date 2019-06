Ágatha Ruiz de la Prada ha notado una “diferencia abismal” en su relación con Luis Miguel Rodríguez

Ágatha Ruiz de la Prada no se resigna a que su último revés de salud modifique en absoluto sus planes. En el marco de una nueva exposición, la diseñadora ha narrado cómo está llevando las consecuencias del accidente de moto que sufrió hace unas semanas. A pesar del susto, Ágatha tomó una decisión que refleja fielmente su carácter ante los contratiempos. Por otro lado, se ha sincerado sobre cómo le están atendiendo los miembros de su familia, y no ha dejado de apuntar la “diferencia abismal” que ha notado con su pareja Luis Miguel Rodríguez respecto al pasado. ¿Qué planes tiene para estas vacaciones? Dale al play y no pierdas detalle de sus declaraciones. | [LEER MÁS: Lara Álvarez y Dani Miralles: fin de una historia de amor]