La diseñadora, fan número 1 de la Baronesa, ha atacado a las más altas instancias del estado.

Nunca llueve a gusto de todos. Muchos son los que ven en Tita Thyssen una auténtica heroína y otros a los que su figura no gusta y la tachan de frívola. Sin embargo, sí en algo parece que hay unanimidad es en su aportación al mundo de la cultura. La aristócrata es responsable, nada más y nada menos, de traer a España una de las más importantes colecciones de arte del mundo, la de su difunto marido, Heini Thyssen. Por ello, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha opinado en la nueva temporada de ‘Lazos de Sangre’ sobre la figura de la baronesa.

.@agathardlp: «Tita está por encima del bien y del mal (…) Yo le hubiera dado un cachazo de título, porque se lo merece, y la tendría exenta de impuestos de por vida» #LazosThyssen El debate @Borisizaguirre @La1_tve pic.twitter.com/DYw7zJ81ST — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 3, 2019

Según la modista, Tita no es lo suficientemente reconocida en nuestro país. Los responsables de tales hechos no son otros que Hacienda y la Casa Real española: «Tita está por encima del bien y del mal. Yo le hubiera dado un cachazo de título, porque se lo merece, y la tendría exenta de impuestos de por vida» . Según la ex de Pedro J. Ramírez “Hay quien goza de títulos y grandes reconocimientos y se lo merece menos”. Fan absoluta de la baronesa, la diseñadora, siempre tan directa, no duda en culpar al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “de la persecución a la que se ha visto sometida en los últimos años” y no llega a comprender como el rey Juan Carlos “no le ha concedido un título a su altura. Es una mecenas, una de las mujeres que más ha hecho por la cultura”. Ágatha quiso también dejar constancia de que sabe separar muy bien las aguas. Por un lado está Tita y por otro su hijo Borja: “Con lo curranta que es y ha sido siempre, no entiendo muy bien que su hijo nunca haya trabajo. Le vendría muy bien”.

Ferviente ecologista y el “No a la tala”: Tita, una mujer adelantada a los tempos

La capital de España vive en las últimas semanas un auténtico resurgir del movimiento ecologista. ‘Madrid Central’ lleva días en boca de todos. En ‘Lazos de Sangre’ han querido recordar a la baronesa más combativa rescatando su celebre momento “No a la tala”. Corrían los primeros años 2000 cuando la baronesa, al enterarse de que Alberto Ruiz Gallardon, por aquel entonces Alcalde de Madrid, pretendía cortar los arboles del Paseo del Prado, tomó la decisión de encacdenarse a uno de ellos en señal de protesta. Al final la naturaleza sigue en su lugar dando una muestra más de que Tita no es solo una mujer del arte, sino que además es una adelantada a los tiempos. Muy contenta con el improvisado homenaje en el que se transformó el programa, la propria baronesa decidió entrar por teléfono para dar su versión de los hechos. Una noche redonda en la que su imagen ha salido fortalezida.