Ágatha Ruiz de la Prada: “si lo hubiera sabido, me habría divorciado antes”

Ágatha Ruiz de la Prada ha concedido una entrevista a 'Socialité', donde repasa su estado tras el divorcio con Pedro J. Ramírez y su relación con Luis Miguel Rodríguez

Ágatha Ruiz de la Prada aparece cada día más exultante. Parece que su amor con el empresario Luis Miguel Rodríguez va viento en popa. Ahora, la diseñadora se ha sometido a las preguntas de ‘Socialité’, donde ha confesado cómo está tras separarse del que era su marido, el periodista Pedro J. Ramírez, con el que tuvo un matrimonio de 30 años. “Si lo hubiera sabido me habría divorciado antes”, ha dicho, entre risas, la diseñadora en relación a su popularidad tras su ruptura. “Cuando te pasan cosas así, al principio vas al 4 por ciento, después un día estás al 200 por ciento. Hay que salir a la calle”, ha contado sobre cómo pasó su ruptura.

“Ojalá que no me la encuentre”, ha declarado sobre la nueva pareja de Pedro J. Ramírez, a la que no tiene ninguna intención de conocer. Además, ha dado valor a sus hijo: “Cósima se ha portado fenomenal conmigo, los dos, pero Cósima más”. “No me voy a enamorar de un diseñador de moda, es muy poco sexy, hay pocos chicos”, ha dicho, con muchas risas, Ágatha. “No quiero que sea una relación televisada”, ha comentado sobre Luis Miguel Rodríguez.

Su hija Cósima, a la televisión

Cósima Ramírez, hija de Ágatha y de Pedro J. Ramírez, participará en la nueva temporada de 'Ven a cenar conmigo: edición gourmet'. Allí se verá las caras con Antonio David Flores, ex de Rocío Carrasco, Pablo Carbonell y Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé.