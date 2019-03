Jennifer Sánchez, ex amante de Courtois, advierte a Alba Carrillo sobre las intenciones del portero del Real Madrid. No es la primera vez que le acusa

Jennifer Sánchez mantuvo una íntima relación con Courtois de la que salió escaldada. Justo esta semana volvía su romance a la luz, pues el guardameta era de nuevo noticia al conocerse su relación con Alba Carrillo. La modelo ha dicho estar muy ilusionada con este noviazgo y encantada con la forma de ser de su pareja, pero hay algo de su pasado que para ella parece haber pasado desapercibido: su lealtad. O más bien su falta de ella.

Las supuestas deslealtades a su mujer han vuelto a la palestra, más aún después de que Jennifer haya acudido al plató de ‘Sálvame’. Allí ha desvelado toda la historia que ha mantenido junto a él, remarcando cómo comenzó todo. “Me conoció a través de Twitter. Soy muy fanática del Atleti y le puse un tweet. Le dije: “Ojalá no te vayas del Atleti”. Esa misma noche me empezó a escribir y le pedí que me firmara una camiseta”, ha dicho.

“Quedamos en la habitación de un hotel para que me firme una camiseta. Me dijo que le gustaba y ya pasamos la noche juntos”, ha comentado Jennifer. Aunque todo sucedió en el año 2014, la joven recuerda a la perfección su relación y según ella el futbolista del Real Madrid le fue infiel. Aunque él nunca se lo desveló, seguía con su esposa, Marta Domínguez, así como con otras parejas.