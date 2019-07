La actitud de Isabel Pantoja que ha hecho desconfiar a Omar Montes

Al rapero le ha molestado que Isabel Pantoja critique a Albert y luego coma lo que este ha pescado.

Espadas en alto en ‘Supervivientes’. La final está cada vez más cerca y los concursantes más al limite. Hay viejas alianzas que empiezan a hacer aguas y otras que empiezan a fraguarse. Lo que está claro es que los ánimos están que arden y nadie está a salvo. Prueba de ello es la relación entre Isabel Patoja y Omar Montes. La tonadillera y el rapero han permanecido muy unidos durante casi todo el concurso. Sin embargo, su buena sintonía podría tener las horas contadas.

Omar empieza a desconfiar de todo y de todos, también de su ex “suegra”. La razón es Albert. Según el artista, “Isabel y Dakota me ponen en contra de Albert por la pesca, pero luego si que se comen lo que sobra. Me ponen la cabeza a tope”, le comentó a Fabio. El argentino intentó justificar la actitud de las mujeres por el hambre, pero Omar no se quedó muy convencido. En su opinión es él quien sale perdiendo al enfrentarse al que hasta ahora consideraba su “hermano” mientras “ellas se lo comen todo lo que les deja”. En definitiva, Omar piensa que le intentan poner en contra de Albert ya que es el único que le pide que comparta la comida.

.@omarmontesSr, sobre Isabel y Dakota: «Tú no puedes criticar a una persona y comerte los peces que traiga» https://t.co/0FBgMJbayp #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/5N7F0gsaNE — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2019

La pesca, epicentro del conflicto

El tema no es novedad. Desde hace semanas que el grupo se rompió y que Albert decidió que no iba a compartir lo pescado,algo que sentó muy mal a Dakota, Isabel y Fabio. La tonadillera se ha quejado porque lo ve injusto. Según su versión de los hechos, cada uno tiene una función en el grupo: unos pescan, otros recogen leña, limpian o cocinan. La artista, que estuvo recogiendo leña para dos días, ha tachado la actitud del deportista de “egoísta y de mala gente” y ha pedido a Omar que hablara con su amigo y se compartiera la comida equitativamente. La cantante no solo no ha logrado su objetivo sino que además ha generado desconfianza a su, hasta ahora, gran aliado.