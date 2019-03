¡Vuelve la sombra del abandono! Kiko Rivera peligra en ‘GH Dúo’

View this post on Instagram

Porque eres buen PADRE, porque eres buen HIJO, buen MARIDO, buen AMIGO, porque has sido tú en todo momento, te mereces ganar este concurso, ya eres finalista!! Tu familia y amigos estamos orgullosos de ti. Vamooosss a por ello!!!! Te queremos!!!! @ghoficial @irenerova24 #KikoRivera #KikoRiveraGanador #KikoeIreneGandoresGhDúo