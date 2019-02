Yolanda Ramos se rompe en el “Chester” gracias a una emotiva sorpresa

La actriz acudió al programa de Risto Mejide donde arremetió duramente contra Pedro Almodóvar y José Luis Moreno. Sin embargo, otro hombre fue el culpable de su llanto.

Yolanda Ramos no es una actriz al uso. La ex vedette y presentadora ha visitado el plató de “Chester” para abrir su corazón a Risto Mejide. Como nunca hay nada escrito, lo que pretendía ser una velada agradable empezó de la peor manera. Yolanda se durmió y llegó dos horas tarde al programa, lo que enfureció bastante al presentador. Pero, pasado el mal trago, la actriz se sobrepuso regalando un viaje emocional poco habitual en televisión.

Junto a Risto, Yolanda habló de lo que supone para ella ser actriz: “creo que siempre quise ser actriz. Los actores somos un poco esclavos de nuestra vocación, es como una enfermedad, una esclavitud del alma”. Ramos no ocultó además su gran admiración por uno de los mayores actores españoles de todos los tiempos, José Luís López Vázquez. Fue tocar en el nombre del actor y la artista cambiar por completo.

José Luís López Magerus es hijo del legendario actor y fue el encargado de sorprender a la actriz. Yolanda siente una absoluta devoción por el actor ya fallecido. Una de las razones por las cuales se siente tan identificada y cercana a él es precisamente su vulnerabilidad: “me veo reflejada en la melancolía y tristeza que se ve en sus ojos”. Acto seguido, la actriz se rompió, embriagada de la emoción.

Almodóvar y José Luís Moreno, sus frentes abiertos

Aunque había mostrado momentos antes su vulnerabilidad y fragilidad, a Yolanda también le define la garra y la guerra. Conocida por no callarse ante nadie, la actriz no tuvo reparo en hablar de su experiencia junto a uno de los grandes directores del cine español, Pedro Almodóvar. Ramos trabajó a sus órdenes en Volver y no guarda, precisamente, buen recuerdo: “Aprendí más de Corbacho que de Almodóvar. Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Una persona de su estatus tiene que tratar muy bien a los actores. Tiene que pensar que es una persona como él, muy vulnerable”.

#ChesterSmile Yolanda Ramos y la polémica con José Luis Moreno en ‘Hable con ellas’: lo que pasó después https://t.co/gcf1ZaB8xE pic.twitter.com/zW6GIyqYgS — CHESTER (@Chester_cuatro) February 10, 2019

Tampoco tuvo buenas palabras para José Luís Moreno. Sonado fue su enfrentamiento en el programa “Hable con ellas”. El productor estaba invitado al programa y la actriz le echó en cara que le debía 25 mil pesetas: “yo no le iba a decir nada. Pero vi su reportaje en una revista, con una casa con tres gimnasios y no me mordí la lengua”.