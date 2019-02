Las graves acusaciones de Ylenia que han destrozado a Irene Rosales

La de Benidorm tuvo una fuerte discusión con Kiko Rivera que terminó por tocar la fibra sensible de su mujer. Irene estalló al ver que Ylenia ponía en causa las adicciones de Kiko.

Noche de enfrentamientos en GH DÚO. La casa está que arde y es una fuente inagotable de conflictos. En las últimas horas, el que más ha contribuido a ello ha sido Fortu, quien se ha enfrentado a media casa. Tampoco Kiko Rivera se ha librado, especialmente por culpa de Ylenia, quien vertió sobre él unas duras palabras que afectaron y mucho a su mujer, Irene Rosales. Pero también ha habido espacio para el amor: María Jesús Ruiz y Antonio Tejado no han parado de acercarse.

Irene se rompe por culpa de Ylenia

Todo empezó por una simple frase de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja hablaba con Ylenia y le dijo que debía tener atención a sus problemas. Aunque Kiko se refería a los enfrentamientos dentro de la casa, la de Benidorm se lo tomó muy mal e interpretó que se refería a otro tipo de problemas por ella confesados.

Ylenia sobre Kiko: “Te puedes buscar otro trabajo que lo tienes bastante fácil con los apellidos que tienes” #GHDÚODBT5 pic.twitter.com/LGrnjlE18E — Gran Hermano (@ghoficial) February 10, 2019

Al igual que Rivera, Ylenia confesó su pasado con las drogas y el alcohol, lo que la llevó a alejarse del mundo de la noche. Al hablarle Kiko de “sus problemas”, Ylenia lo interpretó por ese lado y arremetió duramente contra el Dj: “mira super, yo es que ya no me creo nada. Yo si tuve problemas y tuve que dejar todo para alejarme de ello. He dejado de ganar mucho dinero. Él dice que tuvo esos problemas y sigue trabajando de lo mismo. No me lo termino de creer”.

Irene sobre Ylenia: “No tengo la necesidad de tener que convivir con una persona que me echa en cara eso” #GHDÚODBT5 pic.twitter.com/A8sDY1tHOS — Gran Hermano (@ghoficial) February 10, 2019

Al verse envuelta en el cruce de acusaciones entre Ylenia y su marido, Irene estalló: “No tengo necesidad de convivir con una persona que ha hecho eso. Has atacado a una persona que ha pasado una enfermedad muy mala y eso me lo he tragado yo con dos niñas y cero euros”. Con la voz entrecorta y con el llanto transformando su cara, Irene pasó uno de los peores tragos en lo que lleva de concurso. Al final, sin embargo, Ylenia comprendió que Kiko no le había atacado por el motivo por ella pensado y ambos hablaron y se perdonaron.

Fortu en el epicentro de los conflictos

Una semana más en la que Yoli y Fortu se ven en la picota debido a la nominación. Tal hecho parece haber hecho mella en el carácter del “heavy metal” que ha explotado con sus compañeros dentro de la casa. Sonados han sido sus enfrentamientos con Kiko Rivera, Antonio Tejado o Carolina Sobe.

Esta noche Fortu tiene una cena con varios platos. ¿Ayudará a limar asperezas? #GHDÚODBT5 pic.twitter.com/eNokR7cEvV — Gran Hermano (@ghoficial) February 10, 2019

El carácter de Fortu se ha visto tan afectado que la dirección del programa decidió improvisar una cena en la que el cantante iba recibiendo a los demás concursantes de manera a ir solventando sus diferencias. La medida no obtuvo los resultados esperados. Sin ir más lejos, Carolina Sobe se negó incluso a compartir mesa y mantel con él. Las diferencias parecen irreconciliables.

María Jesús y Antonio, cada vez más cerca

El beso entre María Jesús y Antonio 🔄 Es atracción real

❤️ Es un juego#GHDÚODBT5 pic.twitter.com/W9MG3yJn4p — Gran Hermano (@ghoficial) February 10, 2019

Un momento opuesto viven María Jesús Ruiz y Antonio Tejado. La ex Miss España y el sobrino de María del Monte están a las puertas de vivir un apasionado romance. Besos furtivos, palabras románticas y conversaciones subidas de tono se han ido abriendo paso en las últimas horas. Tanto que, aunque María Jesús se le ve algo más reticente, se está dejando llevar por la pasión junto a Antonio. Cada vez se les ve más acaramelados, para desesperación de sus ex, Candela y Julio Ruz.