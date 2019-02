Kiko Rivera confiesa el error imperdonable que cometió con su madre

El hijo de Isabel Pantoja y su esposa, Irene Rosales, volvieron a abrir una vez más su corazón a la audiencia. En el confesionario y ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, hablaron de su ruina económica y como eso afectó a su vida y a sus seres queridos.

Irene Rosales y Kiko Rivera son, sin ninguna duda, una de las grandes revelaciones de GH DÚO. El matrimonio está regalando grandes momentos a la audiencia, que de momento, valoran muy positivamente su paso por la casa. Este está siendo el primer reality de Irene pero no para Kiko, que de igual forma, se está dejando descubrir de una nueva manera.

Al hijo de Isabel Pantoja se le feliz. Es otro hombre. Si al principio del concurso sorprendió confesando sus adicciones pasadas, este jueves ha vuelto a hacerlo gracias a unas nuevas confesiones. Kiko, junto a Irene, no tuvieron reparo en hablar de los duros momentos vividos hasta hace unos meses, debido a los problemas de Rivera, que le mantuvieron bastante tiempo sin trabajar. Estos acontecimientos derivaron en una profunda crisis económica para la pareja. Irene no dudó en admitirlo: “si, es cierto que lo hemos pasado muy mal. Nosotros vivíamos de lo que ingresaba Kiko, y al estar sin trabajar, pues hemos pasado momentos muy duros”.

Irene: “Yo cuando empecé con Kiko sabía que me iban a hacer un análisis mío” #GHDÚOGala6 pic.twitter.com/tlZDR4sYLl — Gran Hermano (@ghoficial) February 7, 2019

El dj no lo negó y dio más datos: “Jorge, yo he despilfarrado mucho dinero. En el trabajo me ha ido muy bien, pero he malgastado mucho dinero. Con mis adicciones, siempre rodeado de gente que no ponía ni un duro…he perdido mucho dinero”. Irene asentaba y apostillaba: “no tuvo cabeza para ahorrar. Si la hubiera tenido, cuando dejó de trabajar, no habría pasado lo que pasó, y tendríamos más para tirar. Pero no la tuvo”.

Llegado ese momento, el presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntó a Kiko si se había arrepentido de haber malgastado su dinero. El hijo de la tonadillera, una vez más, en un arranque de sinceridad, dijo lo que llevaba tiempo callando: “¿sabes Jorge cuando más lamenté haber gastado tanto dinero? Cuando mi madre estuvo donde estuvo y se necesitó dinero para sacarla, y yo que ese dinero lo tuve, no lo pude poner porque lo gasté. No me lo perdono”. Una nueva confesión que, una vez más, emocionarán a los habitantes de Cantora.

Sofía, la reina destronada de los realitys

Entró en el concurso como una de las favoritas. Su curriculum le avalaba: ganadora de Gran Hermano 16 y de Supervivientes 2018. Se las prometía felices pero no ha podido ser. Sofía Suescun, conocida como “la reina de los realitys”, ha perdido su corona por más de un 60% de los votos. Su fuerte carácter, sus conflictos, y su relación de idas y venidas con Alejandro Albalá le han pasado factura.

Jorge Javier: “Para mí eres una excelente concursante de realities” #GHDÚOGala6 pic.twitter.com/2jW1qllW7b — Gran Hermano (@ghoficial) February 8, 2019

Nada más entrar en el plató se lo advirtió Jorge Javier: “has cometido muchísimos errores”. Sofía se bajó del pedestal y los admitió uno por uno. La navarra encajó bien la derrota y se despidió con buenas palabras de Alejandro e Ylenia: “os voy a apoyar hasta el final”. No así de Antonio Tejado. Con el sobrino de María del Monte la actitud fue muy distinta: “eres un ser despreciable. A Alejandro le digo que más vale solo que mal acompañado”. Las hay que prefieren morir matando.