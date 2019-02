La dramática historia de Frank Cuesta tras la detención de su pareja

El presentador acudió al programa de Antena 3 para promocionar su nuevo programa “Wild Frank”. Cuesta dedicó unas bonitas palabras de aliento a su ex mujer, Yuyee.

Frank Cuesta fue el último invitado de la semana en “El Hormiguero”. El presentador acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su nuevo proyecto, “Wild Frank”, que se estrena el próximo domingo en DMAX. Haciendo gala de su carácter, entró en el plató con cierta desgana. Entre risas, Motos no se cortó: “Vaya, qué entusiasmo me llevas”. La respuesta de Frank tampoco se hizo de rogar: “Bueno, pero hoy sí que quería venir. La primera vez que estuve aquí no quería, pero me obligaron los de Discovery. No me ves en muchos platós, pero aquí sí que vengo. La televisión es muy cabrona y hay gente que siempre busca cosas. Por eso no voy a ningún sitio, solo aquí”. Sinceridad ante todo.

Antes de descubrir los detalles del nuevo programa, Pablo le preguntó al invitado por la situación de su pareja, la tailandesa Yuyee. La mujer fue encarcelada en 2014 tras ser condenada a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Frank no rehuyó la respuesta y le dedicó unas bonitas palabras: “Es muy duro. Físicamente está bien, y psicológicamente tiene que aguantar un pelín más. Cuando salga, nos casaremos ese mismo día para venir a España. Y luego no sé, supongo que nos divorciaremos”, dijo al final entre risas.

La situación de Yuyee es verdaderamente dramática y para Frank tampoco está siendo nada fácil de sobrellevar: “Me levanto cada día a las 3: 30 de la madrugada y me hago 210 km para llevarle comida. Después me vuelvo para estar en casa y prepararle el desayuno a nuestros hijos”. Una situación muy dura que Cuesta espera que termine en poco tiempo: “en unos meses habrá elecciónes, democracia, separación de poderes…y saldrá”. Unos buenos deseos a los que Motos se unió.

Una vida al límite

Pero como dijo Umbral, “yo vengo a hablar de mio libro”, y de lo que se trató es que Frank hablara de su nuevo programa. En “Wild Frank”, el aventurero se jugará “literalmente la vida. Mucha gente cree que el peligro que afrontamos no puede ser real, pero sí que lo es. Trabajo con extraficantes y gente que no tiene escrúpulos, que solo se mueve por el dinero. La gente que trabaja contigo son como perros. No confío en ellos”. Unas palabras que impresionaron y mucho a Pablo Motos, que afirmó ser un gran seguidor del extenista.