María Jesús Ruiz y Antonio Tejado: ¿Nueva pareja sorpresa de GH DÚO?

La ex miss y el sobrino de María del Monte se han acercado peligrosamente en las últimas horas. El movimiento levanta sospechas en la casa: Ylenia ha manifestado sus dudas sobre él súbito interés de Antonio por María Jesús.

En la casa de GH DÚO todo va a una velocidad diferente. De un día para otro todo puede cambiar y es lo que realmente está sucediendo en las últimas horas. Desde la expulsión de Julio Ruz por “comportamiento inaceptable”, los movimientos en la casa se han producido sin cesar. Aprovechando la expulsión de Candela el pasado jueves y la de Julio el domingo, Antonio Tejado ha decidido no perder el tiempo y “atacar” a María Jesús Ruiz por todos los frentes.

El sobrino de María del Monte le ha echado el ojo a la ex miss España y no para de “perseguirla” por toda la casa. A ambos se les ve muy juntos y en más de una ocasión se ha visto a Antonio piropeando en publico a María Jesús. La sigue por toda la casa y el tonteo es más que evidente. ¿Serán la nueva pareja de la casa? El tema está en las redes sociales y también en la casa, que observa dividida el comportamiento del sevillano.

Por un lado está Kiko Rivera o Carolina Sobe, a quienes le divierte la posibilidad de que surja el amor entre ellos, pero no todos opinan igual. Ylenia y Sofía Suescun creen que podría tratarse de un montaje. La de Benidorm no se ha mordido la lengua y lo ha comentado alto y claro al igual que la navarra: “veo movimientos muy rápidos de cara a las expulsiones del jueves”. El tiempo dirá si este acercamiento es sincero o una simple estrategia para permanecer en el concurso.

Julio ha dado la cara. Tras su fulminante expulsión el pasado domingo por “comportamiento inaceptable” hacia María Jesús Ruiz, el de Andujar ha querido pisar el plató del Limite 48h de GH DÚO para explicarse. Julio llegó avergonzado y no dejó lugar a dudas: “pido perdón al programa, a la audiencia y a la cadena por la oportunidad que me ha dado. Entiendo mi expulsión y le pediré perdón a María Jesús cuando salga”. Un momento difícil en el que Julio ha preferido no esconderse y enfrentar el problema y la polémica de frente.

Visita express de Mayte y Paz: las madres de Sofía y Alejandro

Pero si hubo un momento surrealista en la noche, fue la entrada en escena de las madres de Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Mayte Galdeano y Paz llegaron dispuestas a abrazar a sus hijos y al mismo tiempo a cantarles las cuarenta. Sin embargo, no contaban con la posibilidad de que les cruzaran, como así sucedió. Paz se reunió primero con Sofía y Mayte con Alejandro. De hecho, estos últimos protagonizaron uno de los momentos más memorables del Límite 48h com Mayte arrancándose a bailar por sevillanas. Al final se juntaron los cuatro y la tensión era más que visible, terminando Sofía y Alejandro discutiendo ya dentro de la casa.